Корупціонерам запропонують м'якіше покарання за здачу "колеги"

Такий новий спосіб подолання корупції передбачено урядовим проектом «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості» (№11340).

Новою ст.692 КК, що пропонується Урядом, регулюється призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наслідками укладання угоди про визнання винуватості у корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушеннях.

Зокрема, серед таких умов передбачено, що підозрюваний чи обвинувачений має викрити іншу особу у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та/або здійснити повне або часткове (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у скоєнні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди. При цьому інформація щодо вчинення іншою особою кримінального правопорушення має бути підтверджена доказами.

Тоді суд зможе затвердити угоду про визнання винуватості, якою сторонами узгоджено покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (частини статті)