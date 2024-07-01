|
Корупціонерам запропонують м'якіше покарання за здачу "колеги"
01 июля 2024 | 09:07
Угодою про визнання корупціонером винуватості може бути передбачене покарання нижче від найнижчої межі, якщо обвинувачений укаже на іншу особу, що вчинила корупційний злочин, і підтвердить це доказами.
Такий новий спосіб подолання корупції передбачено урядовим проектом «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості» (№11340).
Новою ст.692 КК, що пропонується Урядом, регулюється призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наслідками укладання угоди про визнання винуватості у корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушеннях.
Зокрема, серед таких умов передбачено, що підозрюваний чи обвинувачений має викрити іншу особу у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та/або здійснити повне або часткове (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у скоєнні злочину) відшкодування завданого збитку або заподіяної шкоди. При цьому інформація щодо вчинення іншою особою кримінального правопорушення має бути підтверджена доказами.
Тоді суд зможе затвердити угоду про визнання винуватості, якою сторонами узгоджено покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (частини статті)
Особливої частини КК. Але в такому разі корупціонер не може бути звільнений від відбування такого покарання з випробуванням.
Якщо ж угодою передбачено звільнення від відбування покарання, то, по-перше, узгоджене покарання не повинне бути більшим за 8 років ув’язнення, а, по-друге, іспитовий строк має становити від 2 до 6 років.
До того ж, суд може у вироку, яким затверджує угоду про визнання винуватості, призначити узгоджене сторонами додаткове покарання у виді штрафу, навіть якщо це не передбачено в санкції статті. Розмір такого штрафу залежить від тяжкості злочину і може становити від 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у разі вчинення кримінального проступку) і до 12 млн н.м.д.г (у разі особливо тяжкого злочину), тобто від 204 тис. грн. до 204 млн грн.
также читайте
[18.06.2024]
[12.06.2024]
[12.06.2024]
|
по теме
Украинский морской коридор: экспортировано рекордное количество грузов
01. 07. 2024 | 09:11
В Министерстве восстановления Украины сообщили о том, что за 10 месяцев работы Украинского морского коридора транспортировано рекордное количество грузов.
В Украине могут резко повысить тарифы на газ уже осенью
01. 07. 2024 | 08:53
Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона.
Россияне поражены результативностью ВСУ
26. 06. 2024 | 20:02
у YASNO говорять про критичну ситуацію з електрикою
25. 06. 2024 | 08:54
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»