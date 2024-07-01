Украинский морской коридор: экспортировано рекордное количество грузов

01 июля 2024 | 09:11

В Министерстве восстановления Украины сообщили о том, что за 10 месяцев работы Украинского морского коридора транспортировано рекордное количество грузов.

По данным ведомства, 55 млн тонн грузов – грузооборот портов Большой Одессы за 10 месяцев работы Украинского коридора; 1954 загруженных судов; 37,4 млн тонн агропродукции экспортировано в 45 стран мира.

"Постоянное наращивание объемов перевозок свидетельствует об эффективности функционирования Украинского морского коридора, который Украина открыла десять месяцев назад самостоятельно, исключительно при содействии Объединенных сил обороны. Несмотря на постоянные обстрелы портовой инфраструктуры, Украина остается топ экспортером агропродукции и гарантом продовольственной безопасности мира", - сообщили в министерстве.

Сейчас подход к портам Одесса, Черноморск и Южный ожидают 68 судов, экспортирующих почти 2 млн тонн грузов.