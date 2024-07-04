|
Скоро у США появится очень много "лишних" Ф-16
04 июля 2024 | 09:34
Пентагон сегодня объявил, что направит более 10 миллиардов долларов на укрепление группировки тактической авиации в Японии, которая пополняется многими десятками новейших самолетов.
В частности, заменяются 36 устаревших истребителей-бомбардировщиков F-16 на 48 боевых самолетов пятого поколения F-35 на базе Мисава на севере главного японского острова Хонсю. Она ориентирована на ведение боевых действий в обширной зоне, включая Корейский полуостров, северо-восток Китая и российский Дальний Восток. На базе Мисава уже развернуты F-35 японских ВВС.
На крупнейшей за пределами США американской авиабазе Кадэна на южном острове Окинава 48 боевых самолетов устаревшей модификации F-15C/D заменят на 36 самолетов новейшего варианта F-15EX с радаром нового поколения и прочими усовершенствованиями. Это уже ориентировано на зону Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, включая взрывоопасный район Тайваня.
Сейчас недостатки устаревших самолетов там восполняют регулярно перебрасываемые на базу Кадэна вахтовым методом боевые самолеты пятого поколения F-22 и F-35. Авиация с острова Окинава призвана в случае чрезвычайных обстоятельств вступить в бой с ВВС Китая и прикрывать действия морской пехоты США до подхода основных американских авианосных сил.
также читайте
[18.06.2024]
[12.06.2024]
|
по теме
На рынке возобновляемой энергии - очередной прорыв
04. 07. 2024 | 10:02
Следом за двухкратным падением цены на солнечные панели в течение года, наметился прорыв и в системах накопления выработанной энергии, что призвано неординарно решить проблему маневровой генерации.
Украинский морской коридор: экспортировано рекордное количество грузов
01. 07. 2024 | 09:11
В Министерстве восстановления Украины сообщили о том, что за 10 месяцев работы Украинского морского коридора транспортировано рекордное количество грузов.
Корупціонерам запропонують м'якіше покарання за здачу "колеги"
01. 07. 2024 | 09:07
Угодою про визнання корупціонером винуватості може бути передбачене покарання нижче від найнижчої межі, якщо обвинувачений укаже на іншу особу, що вчинила корупційний злочин, і підтвердить це доказами.
В Украине могут резко повысить тарифы на газ уже осенью
01. 07. 2024 | 08:53
Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона.
Россияне поражены результативностью ВСУ
26. 06. 2024 | 20:02
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»