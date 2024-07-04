Скоро у США появится очень много "лишних" Ф-16

04 июля 2024 | 09:34

Пентагон сегодня объявил, что направит более 10 миллиардов долларов на укрепление группировки тактической авиации в Японии, которая пополняется многими десятками новейших самолетов.

В частности, заменяются 36 устаревших истребителей-бомбардировщиков F-16 на 48 боевых самолетов пятого поколения F-35 на базе Мисава на севере главного японского острова Хонсю. Она ориентирована на ведение боевых действий в обширной зоне, включая Корейский полуостров, северо-восток Китая и российский Дальний Восток. На базе Мисава уже развернуты F-35 японских ВВС.

На крупнейшей за пределами США американской авиабазе Кадэна на южном острове Окинава 48 боевых самолетов устаревшей модификации F-15C/D заменят на 36 самолетов новейшего варианта F-15EX с радаром нового поколения и прочими усовершенствованиями. Это уже ориентировано на зону Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, включая взрывоопасный район Тайваня.

Сейчас недостатки устаревших самолетов там восполняют регулярно перебрасываемые на базу Кадэна вахтовым методом боевые самолеты пятого поколения F-22 и F-35. Авиация с острова Окинава призвана в случае чрезвычайных обстоятельств вступить в бой с ВВС Китая и прикрывать действия морской пехоты США до подхода основных американских авианосных сил.