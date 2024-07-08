ТЕМА

видавництво Vivat випускає книгу про генерала Залужного

08 июля 2024 | 11:07

Майбутній бесцелер вийде у серпні.


Як розповіли у видавництві, читачі дізнаються більше про особистість генерала як керівника, батька та чоловіка. Зможуть зрозуміти його стратегії та дізнатися більше про рішення, які впливали на хід повномасштабної війни.

Авторкою видання стала комунікаційниця Людмила Долгоновська, яка була радницею зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2023 роках. Протягом цього часу вона постійно працювала із Залужним та переймала його досвід.

"Цією книжкою я засвідчую лідерство генерала Залужного і його внесок у нашу спільну велику боротьбу за свободу. Мені хочеться, щоб ми частіше дякували військовим – від солдата до чотиризіркового генерала. Ця книжка – моє величезне "дякую" Валерію Залужному за його служіння своїй державі, за наставництво й уроки, які я винесла, працюючи поруч із ним", – розповіла авторка.



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