|
Енергокриза відступає разом із цінами на акумулятори
10 июля 2024 | 11:06
Аналитическая компания Trendforce обновила данные о динамике цен на литий-ионные батареи. Как видим, они продолжают дешеветь. 41 юань за киловатт-час литий железофосфатной батареи для систем накопления энергии (ESS) - это 56 долларов, на три доллара дешевле, чем в марте. Причина - удешевление в июне карбоната лития на 10%, перепроизводство, снижение спроса на батареи в летний сезон.
С учетом прогноза дальнейшего удешевления лития и улучшения удельной емкости литий-ионных батарей (именно сейчас происходит массовый переход на элементы емкостью 300+ампер-час с 280 а-ч) высока вероятность снижения еще до конца года цен на ЛЖФ-батареи (и энергетические, и электромобильные) ниже символической планки в 50 долларов за киловатт-час.
Это показатели, в которые лет пять назад никто бы не поверил. Все мечтали, что когда-то в светлом будущем батареи подешевеют до 100 долларов за квт-ч. А они уже сейчас дешевле практически в два раза. К чему это приведет - понятно. Любая СЭС или ВЭС получит батарейную систему. А любое домохозяйство сможет установить батарейную систему на 5 квт-ч по цене ниже 500 долларов.
также читайте
[26.06.2024]
[18.06.2024]
|
по теме
У Солотвино затримали головного суддю України
11. 07. 2024 | 08:05
На кордоні із Румунією затримали екс-голову Верховного суду Князева, — ЗМІ
видавництво Vivat випускає книгу про генерала Залужного
08. 07. 2024 | 11:07
На рынке возобновляемой энергии - очередной прорыв
04. 07. 2024 | 10:02
Следом за двухкратным падением цены на солнечные панели в течение года, наметился прорыв и в системах накопления выработанной энергии, что призвано неординарно решить проблему маневровой генерации.
Скоро у США появится очень много "лишних" Ф-16
04. 07. 2024 | 09:34
Пентагон сегодня объявил, что направит более 10 миллиардов долларов на укрепление группировки тактической авиации в Японии, которая пополняется многими десятками новейших самолетов.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»