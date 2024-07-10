Енергокриза відступає разом із цінами на акумулятори

10 июля 2024 | 11:06

Аналитическая компания Trendforce обновила данные о динамике цен на литий-ионные батареи. Как видим, они продолжают дешеветь. 41 юань за киловатт-час литий железофосфатной батареи для систем накопления энергии (ESS) - это 56 долларов, на три доллара дешевле, чем в марте. Причина - удешевление в июне карбоната лития на 10%, перепроизводство, снижение спроса на батареи в летний сезон.

С учетом прогноза дальнейшего удешевления лития и улучшения удельной емкости литий-ионных батарей (именно сейчас происходит массовый переход на элементы емкостью 300+ампер-час с 280 а-ч) высока вероятность снижения еще до конца года цен на ЛЖФ-батареи (и энергетические, и электромобильные) ниже символической планки в 50 долларов за киловатт-час.

Это показатели, в которые лет пять назад никто бы не поверил. Все мечтали, что когда-то в светлом будущем батареи подешевеют до 100 долларов за квт-ч. А они уже сейчас дешевле практически в два раза. К чему это приведет - понятно. Любая СЭС или ВЭС получит батарейную систему. А любое домохозяйство сможет установить батарейную систему на 5 квт-ч по цене ниже 500 долларов.