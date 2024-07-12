Гопота от табачных кополей отметелила полицейских

12 июля 2024 | 13:59

В больнице двое патрульных. У гопников потерь нет.

четверг 12 июля, поздно вечером, на территории табачной фабрики в Винниках группа неизвестных напала на полицейских и детективов Бюро экономической безопасности, проводивших следственные действия по делу о незаконном изготовлении сигарет. В настоящее время двое работников патрульной полиции находятся в больнице. В пресс-службе БЭБ рассказали, что из-за нападения на правоохранителей открыли уголовное производство. «Примерно 50 человек спортивного облика вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики и не допускали в помещение для проведения обыска. В то же время, часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала ее в автомобиль», – сообщили в БЭБ. На обнародованных в местных Telegram-каналах видео видно, что в четверг вечером возле табачной фабрики находились по меньшей мере шесть экипажей полиции, микроавтобус Нацгвардии, автомобили скорой медицинской помощи и несколько десятков человек в гражданском. Также в соцсетях обнародовали фото драки, где видно, как люди в гражданском избивают полицейских. В пресс-службе БЭБ отметили, что неизвестные пытались вывезти табачные изделия с территории, несмотря на то, что продукцию должны были изъять правоохранители. Также неизвестные с работниками фабрики заблокировали патрульный автомобиль. «Неустановленные лица начали прыгать по нему и совершать другие хулиганские действия, применять силу к правоохранителям. Двое патрульных получили телесные повреждения. В настоящее время они находятся в больнице», – говорится в сообщении. Полицейские открыли уголовное производство по статье об избиении полицейского (ч. 2 ст. 345 УК). В настоящее время продолжается досудебное расследование. В БЭБ добавили, что следственные действия на территории фабрики проводились по определению суда. Работники фабрики и неизвестные продолжают препятствовать стражам порядка и не дают провести обыск на складах и в производственных помещениях. В судебном реестре можно найти определение Киевского райсуда Одессы, в котором говорится, что Винниковская табачная фабрика и еще пять компаний под прикрытием законной деятельности наладили схему незаконного производства табачных изделий, продаваемых в Украине и за рубежом. Поэтому госбюджет не получил 19 млрд грн налогов. Напомним, что прессслужба Винниковской табачной фабрики заявляет, что обыски БЭБ и полиции безосновательны, а правоохранители 60 дней блокируют работу предприятия.



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