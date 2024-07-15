Реал політік по Марксу

15 июля 2024 | 11:35 , Олег Єльцов, ТЕМА

Раптом всі заговорили про «ріал політік». Купа тітулованих спікерів й експертів сиплять цим терміном, доводячи: саме в ньому розгадка армагедону, що коїться навколо. А суть принципу проста: жодної моралі в політиці, тільки інтереси.

Закрадається підозра, що з Банкової надійшов новий темник, коли всі проколи списуємо на ріалполітик. Це як у банківського пустомелі Подоляка. Йому навели черговий приклад факапу влади, а той відповів: що ж ви хочете – всяке буває, це ж демократія… Зрозуміло, що нинішнім очільникам країни демократія ворожа, складна й не зрозуміла: потрібні прості рішення, як жарти 95 кварталу. Й отут дуже в тему «ріал політик». За ним – дивне відкриття: моральність в політиці неприйнятна, всі керуються тільки вигодою. Сенсація, шок, максимальний репост!

Шановні політологи й експерти не спромоглися прочитати Талейрана, Макіавелі, Маркса, або древніх греків? Нічого окрім «ріал політик» ніколи не існувало, як це не назви. Бо економіка – базис, політика – надбудова (це вже за Марксом). Тому сподівання нашого дуже, дуже, дуже наївного суспільства на те, що світ керуватиметься моральними чинниками під час нашої війни, що обстріл дитячої лікарні підштовхне «союзників» до збільшення та прискорення постачань озброєнь – це генеральний факап. Ні! Не підштовхне. Нікого не збуджує наш героїзм та страждання цивільного населення, включаючи дітей Охматдіту, які сидять на гемодіалізі. Всіх цікавить наша економічна цінність. Наші ракети, які ми могли, але не виробили на «Пвденмаші», заводі Артема й «Арсеналі», наші пороха, танки й броньовики, яких чомусь немає або не вистачає...

Як, ви не знаєте, що ми конкуруємо з Молдовою за перше місце європейських лузерів за рівнем ВВП на душу українця, який дуже гордиться, але нічого не здатен виробити? Тоді - велкам ту ріал політик!

А якщо перелаштувати мозок пересічного українця на оце марксівське: економіка – то базис, тобто «реалполітик», тоді все стає на свої місця. Тоді зникають запитання: а чому це амери з британцями збивають ракети хезболи, що летять в бік Ізраїлю, а ракети рашистів по Україні збивати відмовляються? Тому що Ізраїль в оточенні ворогів спромігся створити потужну економіку й ВПК, має шалений ВВП на душу населення й доводить, що здатен не лише забезпечувати високий рівень життя, але й постійно жити на цьому високому матеріальному рівні у фортеці, яка постійно під атаками ворогів.

Людина – така тваринка, яка керується виключно матеріальними чинниками. Гроші, ресурси, айфони, кавоварки й купівельна спроможність – ось що керує світом. Й не треба розводити лохів голівудськими казками про дзеркальні нейрони, які примушують політиків, народи й країни співчувати чиємусь нещастю. На це здатні лише пасіонарії, яких завжди меншість, бо вони гинуть першими.

Виходячи з цього сумного факту слід будувати й власне сприйняття дорослого світу й вибудовувати зовнішню політику: знайти в чому світ залежить від нас й це використовувати. Розвал України – це мільйони додаткових біженців в Європу. Обстріл москальських НПЗ й нафтобаз – це зростання ціни на нафту на світовому ринку. Затягування війни в Україні – це мільярдні втрати транснаціональних корпорацій… Ми дуже слабкі й бідні, тому слід максимально ефективно використовавати те, що маємо. Камон: граємо цими важелями, тиснемо на країни, яким вигідно вкластися в нашу війну ресурсно. Хей, гайз: ви втратите більше, якщо не інвестуватимете в нашу війну: це наш спільний бізнес. Вигідно нам – вигідно вам. Отаким має бути спілкування, а не заклики до моральності, загальнолюдських цінностей… Якщо від нашої перемоги американці та європейці зможуть купувати більше автомобілів, епіляторів й велосипедів – значить вони зацікавлені у негайному постачанні Ф-16. Якщо ми цього не довели, а вони цього не зрозуміли – Ф-16 літитимуть в Україну дуже повільно.

Що не зрозуміло: бабки - все, що цікавило й цікавить людство. Отакий він, ріалполітик.