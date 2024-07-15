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Коллега Порошенко погорел на переправке уклониста через кордон
15 июля 2024 | 08:50
На Закарпатье задержали депутата Береговского городского совета от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Виктора Саенкова за незаконную переправку уклониста через границу.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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[04.07.2024]
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