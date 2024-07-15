Коллега Порошенко погорел на переправке уклониста через кордон

15 июля 2024 | 08:50

На Закарпатье задержали депутата Береговского городского совета от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Виктора Саенкова за незаконную переправку уклониста через границу.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



"Задержан депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктор Саенков. Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу. Во время обыска у Саенкова изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье", - рассказал источник.



Он добавил, что по данному факту открыто уголовное дело. Депутату грозит от семи до девяти лет лишения свободы.