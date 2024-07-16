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Порошенко вніс заставу за Червінського
16 июля 2024 | 16:49
Заставу за Червінського вніс Петро Порошенко, - так політик написав на своїй сторінці в Facebook.
Офіцера розвідки Романа Червінського судять за перевищення службових повноважень, коли той 2022 року намагався переманити російського пілота з літаком.
Після невдалої спроби стався обстріл аеродрому Канатово, де було знищено 2 винищувачі та загинув командир військової частини.
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