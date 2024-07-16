Порошенко вніс заставу за Червінського

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Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) під час зйомок свого нового ток-шоу, в Києві, 10 вересня 2008 р. За сюжетом Шоу Вєрки Сердючки Вєрка з мамою виступають в ролі привітних господинь, випитуючи у гостей найцікавіші новини. Тепер співачка запрошуватиме гостей до шикарного заміського будинку. Фото Сергія Светлицького