Налоговики станут жить лучше

23 июля 2024 | 09:47

КМ вдвое увеличил оклады работников Государственной налоговой службы.

Кроме того, правительство приняло постановление, которое предусматривает сокращение предельной численности ГНС, но речь не идет об увольнении имеющихся сотрудников.



Так, Кабмин постановил сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 единицу, а численность центрального аппарата увеличить на 206 единиц. Таким образом, «чистое» сокращение составило 3085 единиц. При этом, по данным Минфина, по состоянию на 1 января 2024 года предельная численность работников ГНС составляла 24,8 тысяч человек, тогда как фактически работало 20,6 тысяч человек.



Вакантными оставались 4191 должность, поэтому сокращения касаются преимущество этих мест.



Что касается увеличения окладов, то теперь глава ГНС будет получать вместо 33 422 грн - 66 843 грн, оклад первого зампредседателя составит 63 480 грн, директора департамента – 39 517 грн, оклад заместителя директора департамента – 31 530 грн, а главного госинспектора – 20 600 грн.



Стоит отметить, что оклад – это лишь часть заработной платы госслужащих, которые также получают различные надбавки и другие платежи.