|
Налоговики станут жить лучше
23 июля 2024 | 09:47
КМ вдвое увеличил оклады работников Государственной налоговой службы.
Кроме того, правительство приняло постановление, которое предусматривает сокращение предельной численности ГНС, но речь не идет об увольнении имеющихся сотрудников.
также читайте
[11.07.2024]
|
по теме
Росія всі гроші кидає на війну
23. 07. 2024 | 17:43
В рф одноразова виплата за підписання договору з зс рф становить 1 900 000 рублів. Це більше $20 000
Помощники нардепа станут жить в полтора раза лучше
17. 07. 2024 | 08:31
Верховная Рада увеличила фонд оплаты труда помощникам народного депутата в полтора раза до 132,6 тыс. гривен в месяц. За проект постановления № 11384 в целом проголосовали 264 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Порошенко вніс заставу за Червінського
16. 07. 2024 | 16:49
Заставу за Червінського вніс Петро Порошенко, - так політик написав на своїй сторінці в Facebook.
Коллега Порошенко погорел на переправке уклониста через кордон
15. 07. 2024 | 08:50
На Закарпатье задержали депутата Береговского городского совета от партии Петра Порошенко "Евросолидарность" Виктора Саенкова за незаконную переправку уклониста через границу.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»