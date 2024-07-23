Росія всі гроші кидає на війну

23 июля 2024 | 17:43

В рф одноразова виплата за підписання договору з зс рф становить 1 900 000 рублів. Це більше $20 000

Якщо завербований виживе протягом року, він сумарно отримає понад 60 000 доларів. Виплати військовим та загиблим становлять 1,5% ВВП росії. Або 8% бюджету рф.



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