Росії треба 5 років для перемоги

25 июля 2024 | 13:37

На захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей рф може знадобитися 5 років і до 1,8 млн втрат живої сили, — начальник Генштабу ЗС Великобританії генерал Ролі Вокер.

За оцінками західних розвідок, рф вже втратила вбитими і пораненими ~500 000 осіб. При цьому для України, за його словами, велике питання полягає в тому, чи зможе вона і далі тримати оборону за нинішнього перебігу подій на полі бою



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