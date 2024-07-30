Военные убили иностранца

30 июля 2024 | 12:07

В Киеве похители и убили иностранца. По данным полиции, банда из четырех человек похитила 29-летнего иностранца и "выбила" из него пароль для доступа к криптовалюте на 7 миллионов гривен. Затем мужчину задушили и закопали в лесу. Все фигуранты задержаны.

Погибшим оказался гражданин Марокко Дбаб Ахмед 1995 года рождения.



25 июля его похитили в Соломенском районе Киева двое мужчин в камуфляжной форме. Они затолкали марокканца в микроавтобус и отвезли в поселок Клавдиево Киевской области, где потом и задушили, предварительно получив доступ к его крипто-кошелькам.



Задержаны четыре человека - двое, участвовавших в похищении, и ещё двое их сообщников. Среди задержанных трое военнослужащих воинской части А0222 ВСУ, сержанты Рожко Р.Д., Мильтых Е.П. и Хруст А.В., которые на микроавтобусе «Ford» с наклейкой на капоте в виде белого креста вывезли Дбаба Ахмеда в лесополосу вблизи села Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области, где и задушили.



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