ТЕМА

Военные убили иностранца

30 июля 2024 | 12:07

В Киеве похители и убили иностранца. По данным полиции, банда из четырех человек похитила 29-летнего иностранца и "выбила" из него пароль для доступа к криптовалюте на 7 миллионов гривен. Затем мужчину задушили и закопали в лесу. Все фигуранты задержаны.


Погибшим оказался гражданин Марокко Дбаб Ахмед 1995 года рождения.

25 июля его похитили в Соломенском районе Киева двое мужчин в камуфляжной форме. Они затолкали марокканца в микроавтобус и отвезли в поселок Клавдиево Киевской области, где потом и задушили, предварительно получив доступ к его крипто-кошелькам.

Задержаны четыре человека - двое, участвовавших в похищении, и ещё двое их сообщников.

Среди задержанных трое военнослужащих воинской части А0222 ВСУ, сержанты Рожко Р.Д., Мильтых Е.П. и Хруст А.В., которые на микроавтобусе «Ford» с наклейкой на капоте в виде белого креста вывезли Дбаба Ахмеда в лесополосу вблизи села Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области, где и задушили.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

фанатки "Пикника"
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 