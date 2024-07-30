|
Военные убили иностранца
30 июля 2024 | 12:07
В Киеве похители и убили иностранца. По данным полиции, банда из четырех человек похитила 29-летнего иностранца и "выбила" из него пароль для доступа к криптовалюте на 7 миллионов гривен. Затем мужчину задушили и закопали в лесу. Все фигуранты задержаны.
Погибшим оказался гражданин Марокко Дбаб Ахмед 1995 года рождения.
Среди задержанных трое военнослужащих воинской части А0222 ВСУ, сержанты Рожко Р.Д., Мильтых Е.П. и Хруст А.В., которые на микроавтобусе «Ford» с наклейкой на капоте в виде белого креста вывезли Дбаба Ахмеда в лесополосу вблизи села Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области, где и задушили.
также читайте
[16.07.2024]
[14.07.2024]
|
по теме
Мінфін хоче оподатковувати посилки вартістю до 150 євро
30. 07. 2024 | 12:41
Міністр фінансів вважає, що запровадження податку на посилки до 150 євро дозволить закрити тіньову схему завезення товарів. Про це повідомляє Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
Росії треба 5 років для перемоги
25. 07. 2024 | 13:37
На захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей рф може знадобитися 5 років і до 1,8 млн втрат живої сили, — начальник Генштабу ЗС Великобританії генерал Ролі Вокер.
Клічко: у руйнуванні тонелю метро винні метробудівці
24. 07. 2024 | 17:12
Отримано результати експертизи: остаточно встановлено неякісні проєктні рішення та неякісне будівництво тунелю метро між ст. м. «Деміївська» – «Либідська».
Росія всі гроші кидає на війну
23. 07. 2024 | 17:43
В рф одноразова виплата за підписання договору з зс рф становить 1 900 000 рублів. Це більше $20 000
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»