Подавляющая диктатура большинства

29 августа 2024 | 22:29 , Олег Ельцов. ТЕМА

Именно так можно назвать то, что сегодня мы имеем. Впрочем, термин «подавляющее большинство» ввели большевики. Но до них был еще Аристотель, который называл демократией правление большинства неимущих граждан в интересах исключительно данного большинства. Он неполиткорректно называл такое правление искажением идеальной формы народовластия.

Пока интеллектуалы и борцы со всемирными заговорами рассказывают, как узкая группа толстосумов правит миром, политики готовы на все лишь бы угодить плебсу, который во все времена был в большинстве. Просто раньше к нему не сильно прислушивались. Ну, разве что под угрозой народных бунтов, но чаще после их начала… Любители все классифицировать разложили различные сорта демократии по полочкам и заполнили их с избытком. Факт то, что нынешняя расползающаяся по миру демократия – это диктат плебса. И не только потому, что плебс получил в свои руки грозное оружие соцсетей, но и потому, что у него стало больше денег. И что бы нам не рассказывали о жуткой сепарации землян на узкую прослойку очень богатых и остальных - сильно бедных, состояние дел показывает иное: все заточено под вкусы и потребности бедноты: культура, сервис, плоды промпроизводства… Денежные мешки вынуждены вкладывать свои деньжищи в предметы искусства и роскоши, которые стремительно дорожают в отличие от стоимости Бигмака.

Если посмотреть фильмы 20-40-летней давности, то никто не станет спорить, что киноиндустрия выдавала тогда более интеллектуальный продукт, по крайней мере средний уровень кинопродукции был значительно выше. Сейчас кинотехнологии куда круче, а вот результат… С качеством эстрадной музыки – то же самое. Да что там говорить: на исполнении классических произведений аудиторию предупреждают когда можно аплодировать, а когда запрещено. Но не до всех доходит.

В высокотехнологичном производстве всего – от автомобилей до детских игрушек качество тоже падает, причем сознательно – чтобы товар едва дотянул до окончания гарантийного срока. Производители говорят: во всем виновата конкуренция и требования потребителей – покупатель желает получше, но подешевле. Приходится упрощать и удешевлять в ущерб качеству. В результате такой политики проигрывает прежде всего покупатель. И он начинает что-то подозревать. Как всегда, толпа ничего не соображает, руководствуясь эмоциями, но ее перестает удовлетворять такое положение дел. Но в чем причина – разобраться не хватает интеллекта.

И вот уже подняли голову левые, решившие снова все объяснить, все забрать и поделить. Националисты идут с ними ноздря в ноздрю, призывая строить государства-крепости, отменить глобализацию, которую придумали прокляты эксплуататоры-англосаксы… Все это чревато бунтами и войнами.

Кто-то это чувствует спинным мозгом и пытается реформировать существующий миропорядок, прежде всего путем «корректировки» демократии. Мол, нечего равнять законопослушного гражданина-налогоплательщика в пятом поколении с безродным эмигрантом-беженцем. Или вот еще: голосовать может лишь тот, кто платит налоги.

Минуточку! Все это уже было. История современной демократии насчитывает в лучшем случае лет 200. А на наших постсовковых территориях совсем чуть – со времени отмены крепостного права Никитой Хрущевым.

В Великобритании и США конца XVIII века право голоса имели от 2 до 5% жителей. Великобритания, родина современной демократии, допустила женщин к голосованию наравне с мужчинами в 1928 г., множественное голосование (когда один избиратель имел несколько голосов) отменили в 1948 г. В США и того хуже: имущественный ценз окончательно отменили в 1964 г. Всеобщее избирательное право, известное нам сегодня, существует в развитых демократиях немногим более 40 лет. Так что, когда Черчиль говорил, что демократия – дрянная штука, но лучше ничего нету, он имел в виду не ту, демократию, что мы знаем сегодня.

Можно ли считать эти сорок лет разгула демократии временем неудавшегося эксперимента? Да черт его знает: время покажет. Можно с уверенностью утверждать одно: если на планете победят левые, чьи идеи максимально отражают чаяния плебса, не избежать диктатуры. Если таким образом исполнится мечта большевиков о победе всемирной революции, то эта диктатура останется навсегда – ей не с чем будет конкурировать, народам не с чем будет сравнивать, а воспоминания о сладких временах под гнетом проклятых эксплуататоров надежно сотрут новые гебельсы.