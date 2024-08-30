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SpaceX Falcon 9 наконец разбился
30 августа 2024 | 08:23
Первая ступень SpaceX Falcon 9 опрокинулась и упала в океан, положив конец серии из 267 успешных посадок.
Компания не смогла вернуть ускоритель Falcon 9 впервые с 2021 года Первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 потерпела крушение во время попытки посадки на беспилотную платформу в Атлантическом океане. Ракета почти завершила посадку, но перевернулась и упала в воду. Первая ступень SpaceX Falcon 9 опрокинулась и упала в океан, положив конец серии из 267 успешных посадок Изображение: SpaceX Это был первый случай с февраля 2021 года, когда SpaceX не удалось вернуть один из многоразовых ускорителей, что положило конец серии из 267 успешных посадок многоразовых ускорителей. Произошедшее было видно во время трансляции, которую вела SpaceX. Также SpaceX опубликовала сообщение о провалившейся миссии в 4:04 утра по Североамериканскому восточному времени (11:04 по московскому времени) 28 августа 2024 года, написав, что ракета-носитель «перевернулась после приземления» во время своего 23 запуска. Однако вторая ступень успешно вывела на орбиту 21 спутник Starlink. SpaceX планировала провести два запуска подряд утром в среду, но отложила второй, чтобы проанализировать неудачную посадку.
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