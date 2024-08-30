Мобілізація збільшила призив у 2,5 рази:

30 августа 2024 | 10:51

МО планує відпустки й ротації.

З дня впровадження закону про мобілізацію пройшло понад 4 місяці

Міністерство оборони України повідомляє про значне збільшення резервів Збройних Сил завдяки новому закону про мобілізацію. За даними відомства, показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року.

Про це "Телеграфу" повідомила пресслужба Міноборони у відповіді на наш запит.

— Набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 року № 3633-IX дозволило нам збільшити показники призову військовозобовʼязаних на військову службу під час мобілізації у 2,5 раза порівняно з першим кварталом поточного року, що в цілому дозволяє на даному етапі проводити своєчасне доукомплектування військових частин, відновлення їх боєздатності та створення необхідних резервів, — кажуть у міністерстві.

При цьому за інформацією Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, на сьогодні питання посилення мобілізації не ініціюється.

Пресслужба Міноборони повідомляє, що при достатньому числі підготовлених бійців і успішному проведенні призову, військове керівництво все ж підготує законодавчі зміни, які стосуватимуться ротації та демобілізації, тобто можливості звільнення окремих категорій військових під час воєнного стану.

Наразі проводяться лише локальні заходи з ротації та підтримання боєздатності Збройних сил.

— В інтересах виконання заходів відновлення боєздатності, організовано та проводиться заміна (ротація) військових частин (підрозділів), які виконують завдання у складі створених угруповань військ, — каже пресслужба Міністерства оборони України.

Мова, однак, лише про надання відпусток, доукомплектування особовим складом та технікою, а також проведення бойового злагодження (у тому числі на території держав-партнерів), тривалістю від двох тижнів до трьох місяців.