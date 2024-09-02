В Японии планируют ввести права на вождение... чемоданов

02 сентября 2024 | 06:44

В последнее время в Азии набирают популярность моторизированные чемоданы — компактный электротранспорт, служащий альтернативой электровелосипедам. Правда, необычные транспортные средства вызывают вопросы у японских властей, требующих права на использование чудо-гаджета. Электрические чемоданы.

Рекордное количество туристов приезжает в Японию, однако многие сталкиваются с проблемами из-за владельцев моторизованных чемоданов. По данным японского агентства Kyodo, два крупных аэропорта уже попросили пассажиров не использовать такие чемоданы на своих территориях. Полиция начала требовать от продавцов информировать покупателей о строгих законах и правилах эксплуатации новых транспортных средств. Электрические чемоданы Чемоданы работают на литий-ионных аккумуляторах и популярны среди путешественников. Власти Японии классифицируют их как моторизованные транспортные средства, требующие стандартов безопасности и водительских прав. Чемодан, способный развивать скорость до 13 км/ч, классифицируется как моторизованный велосипед. Полиция напомнила, что для такого транспортного средства необходимо удостоверение на вождение. Эксперты допускают, что такое разнообразие транспортных средств в Японии может потребовать от правительства создания новой классификации для электрических чемоданов.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :