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У справі Коломийського викульгнув Піскун
05 сентября 2024 | 09:28
Суд розкрив (https://reyestr.court.gov.ua/Review/120548959) нові деталі у справі Коломойського: екс-генпрокурор Піскун випустив олігарха з-під варти та купив віллу у Франції. У справі Ігоря Коломойського, якого підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, зʼявилися нові подробиці. Виявилося, що у 2005 році тодішній генпрокурор Святослав Піскун випустив олігарха з-під варти за хабар. У той же період Піскун купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії. Як сказано (https://reyestr.court.gov.ua/Review/120548959) в ухвалі суду – легалізував отримані гроші. За даними ЗМІ, земля на французькому узбережжі була придбана фірмою, чиїми засновниками є дружина та донька Піскуна. А майно у Швейцарії придбав сам генпрокурор під час відрядження в Женеву влітку 2005 року. Тепер ДБР отримало дозвіл суду, щоб вилучити в Генпрокуратурі документи того періоду. Чи допитаний Піскун – наразі невідомо. Сам Коломойський з вересня 2023 року сидить у СІЗО. Його підозрюють у шахрайстві та легалізації коштів. Також йому повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства Карпенка у 2003 році. Той як юрист супроводжував угоду з продажу «Дніпроспецсталі» і відмовився допомагати Коломойському в його схемах.
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