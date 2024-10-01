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США выползают из Китая
01 октября 2024 | 11:49
Американский бизнес, как отмечают в Токио, потихоньку свертывает операции в Китае – оказывают влияние и вялость деловой конъюнктуры в КНР, и обострение конкуренции с местными соперниками, и нарастающее противостояние между Вашингтоном и Пекином. IBM и другие IT-гиганты сокращают исследовательские программы, промышленные корпорации уменьшают инвестиции.
В результате в 2023 году объем новых прямых капиталовложений бизнеса США в КНР уменьшился на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Однако все это происходит на фоне продолжающейся существенной зависимости американских компаний от поставок из Китая – так что о расставании с ним пока говорить очень и очень рано.
Упоминавшаяся выше корпорация IBM закрывает или переводит в другие страны (в первую очередь в Индию) свои исследовательские подразделения в Китае. Это может затронуть, по данным печати КНР, примерно 1 600 специалистов-айтишников. IBM, кстати, начала бизнес в Китае примерно сорок лет назад, с 2010-х годов она фундаментально участвовала в установке и облуживании серверов, формировании баз данных для правительственных органов и госкомпаний в КНР.
Однако в последнее время дела в Китае у корпорации идут не очень, объем продаж упал в 2023 году процентов на двадцать. В 2021 году компания закрыла там свой главный исследовательский институт. Играют свою роль и усиливающиеся ограничения на передачу информации между КНР и США, санкции Вашингтона против высокотехнологичного сектора китайской экономики.
Microsoft, как сообщалось, еще в мае тоже начал изучать вопрос о переводе части своего персонала (человек 700 – 800) из Китая за рубеж. Это, опять же, в основном айтишники.
Сокращение идет и в производственной сфере – автомобилестроительная корпорация GM, например, уменьшает выпуск продукции в Китае под влиянием резко обострившейся конкуренции с местными компаниями. Они быстро увеличивают свою долю на своем родном китайском рынке, а общее присутствие иностранных брендов упало там с 60 процентов в 2020 году до примерно 40 процентов в 2023-м.
По официальным данным Министерства торговли США, в 2023 году американские прямые инвестиции в Китае составили 5,1 миллиарда долларов. Это, повторимся, на 40 процентов меньше, чем год назад. Объем американских инвестиций за последние десять лет с 2014 года сократился наполовину. В Токио полагают, что процесс будет нарастать, он затрагивает бизнес и других западных стран, а также самой Японии.
ТГК "Головнин из Токио"
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