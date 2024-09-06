|
Шуфрич прокоментував свою смерть
06 сентября 2024 | 18:49
Народний депутат Нестор Шуфрич, який із вересня 2023 року перебуває у СІЗО за обвинуваченням у держзраді, написав заяву в Державне бюро розслідувань на слідчих. Він стверджує, що йому нібито 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції.
Про це він заявив у суді, який має сьогодні, 6 вересня, обирати йому запобіжний захід, пише Суспільне. Термін дії тримання його під вартою спливає в 00 годин 7 вересня.
UPD: Шуфрич пробуде під вартою до 04.11.2024 згідно з новим рішенням суду.
"Вісім місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Була проведена тиждень тому повноцінна глибока операція. Виправили дві грижі… Це має певні ускладнення у зв'язку з забезпеченням роботи шлункового тракту. Те, чого можна було уникнути, сталося. Ми такі дії вважаємо тортурами", — заявив Шуфрич.
также читайте
[30.08.2024]
[30.08.2024]
[30.08.2024]
[29.08.2024]
[28.08.2024]
|
по теме
Российским военнопленным доведется самим себя охранять
06. 09. 2024 | 12:23
Министр юстиции в 2019-2024 годах Денис Малюська во время рассмотрения его заявления об увольнении в отставку, 4 сентября рассказал Комитету Верховной Рады по вопросам правовой политики о проблеме, которая возникла у охраны лагерей, где содержатся российские военнопленные.
У справі Коломийського викульгнув Піскун
05. 09. 2024 | 09:28
СБУ выяснило, что Гордон - не агент ФСБ
04. 09. 2024 | 11:38
В Киеве разоблачили агентурную сеть элитного подразделения российской фсб – Департамента контрразведывательных операций. Ее деятельность координировал бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов, сообщает Служба безопасности Украины. По данным СБУ, агентурная сеть состояла из четырех человек (исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, специализировавшийся на внешнем наблюдении), а координацией в Украине занимался бывший нардеп.
Экс-нардепПродивус продолжает контролировать Ровенщину и янтарь
02. 09. 2024 | 08:38
Кузнецовский городской суд Ровенской области признал 11 граждан виновными в террористическом акте. Об этом сообщает «Судовий репортер» со ссылкой на приговор от 16 августа.
В Японии планируют ввести права на вождение... чемоданов
02. 09. 2024 | 06:44
В последнее время в Азии набирают популярность моторизированные чемоданы — компактный электротранспорт, служащий альтернативой электровелосипедам. Правда, необычные транспортные средства вызывают вопросы у японских властей, требующих права на использование чудо-гаджета. Электрические чемоданы.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»