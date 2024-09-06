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Шуфрич прокоментував свою смерть

06 сентября 2024 | 18:49

Народний депутат Нестор Шуфрич, який із вересня 2023 року перебуває у СІЗО за обвинуваченням у держзраді, написав заяву в Державне бюро розслідувань на слідчих. Він стверджує, що йому нібито 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції.


Про це він заявив у суді, який має сьогодні, 6 вересня, обирати йому запобіжний захід, пише Суспільне. Термін дії тримання його під вартою спливає в 00 годин 7 вересня.

UPD: Шуфрич пробуде під вартою до 04.11.2024 згідно з новим рішенням суду.

"Вісім місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Була проведена тиждень тому повноцінна глибока операція. Виправили дві грижі… Це має певні ускладнення у зв'язку з забезпеченням роботи шлункового тракту. Те, чого можна було уникнути, сталося. Ми такі дії вважаємо тортурами", — заявив Шуфрич.



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