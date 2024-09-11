Завтра рух аварійною ділянкою київського метро відновлять

11 сентября 2024 | 12:47

Кличко: Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" – "Либідська" завершені

12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" – "Теремки". Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів і побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів. Перегінний тунель між "Деміївською" – "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї. Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості. Паралельно з відновлювальними роботами провели експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації. Зокрема підтверджено, що її причиною є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме: ▫️оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод; ▫️оправу тунелю було збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець; ▫️не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю і місці зміни інженерно-геологічних умов основи; ▫️жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер). Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтвердили грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю.



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