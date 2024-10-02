Український футболіст Ілля Забарний допоміг «Борнмуту» здобути перемогу над «Саутгемптоном» у матчі АПЛ

02 октября 2024 | 10:07

Представництво України в Англійській Прем'єр-лізі з футболу зростає з кожним роком. Другий сезон поспіль вище усіляких похвал проявляє Ілля Забарний, який після переїзду в Англію з київського «Динамо» не загубився на тлі визнаних майстрів. Захисник «Борнмута» намагатиметься допомогти збірній України здобути першу перемогу в Лізі Націй під час жовтневих матчів проти Грузії та Чехії.

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Ілля Забарний чудово провів минулий сезон АПЛ, пропустивши лише один матч чемпіонату через перебір жовтих карток. Головний тренер «Борнмута» Іраола довіряє українському захиснику, який і в новій кампанії незмінно виходить у стартовому складі. Трансферна вартість 22-річного українця тепер становить значні 30 млн євро.

30 вересня Ілля вийшов у стартовому складі своєї команди в матчі проти «Саутгемптона» в рамках 6-го туру АПЛ. «Борнмут» зняв питання про переможця протистояння за підсумками першого тайму, відправивши у ворота суперника 3 голи. Після перерви «Саутгемптон» відквитав один м'яч, але все ж зазнав поразки з рахунком 1:3. Забарний провів на полі всі 90 хвилин, не відзначився гольовими діями, і заробив оцінку 6,6 за свою гру.