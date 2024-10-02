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Український футболіст Ілля Забарний допоміг «Борнмуту» здобути перемогу над «Саутгемптоном» у матчі АПЛ
02 октября 2024 | 10:07
Представництво України в Англійській Прем'єр-лізі з футболу зростає з кожним роком. Другий сезон поспіль вище усіляких похвал проявляє Ілля Забарний, який після переїзду в Англію з київського «Динамо» не загубився на тлі визнаних майстрів. Захисник «Борнмута» намагатиметься допомогти збірній України здобути першу перемогу в Лізі Націй під час жовтневих матчів проти Грузії та Чехії.
Подивитися актуальні прогнози на ці зустрічі можна буде на порталі vseprosport.
Ілля Забарний чудово провів минулий сезон АПЛ, пропустивши лише один матч чемпіонату через перебір жовтих карток. Головний тренер «Борнмута» Іраола довіряє українському захиснику, який і в новій кампанії незмінно виходить у стартовому складі. Трансферна вартість 22-річного українця тепер становить значні 30 млн євро.
30 вересня Ілля вийшов у стартовому складі своєї команди в матчі проти «Саутгемптона» в рамках 6-го туру АПЛ. «Борнмут» зняв питання про переможця протистояння за підсумками першого тайму, відправивши у ворота суперника 3 голи. Після перерви «Саутгемптон» відквитав один м'яч, але все ж зазнав поразки з рахунком 1:3. Забарний провів на полі всі 90 хвилин, не відзначився гольовими діями, і заробив оцінку 6,6 за свою гру.
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