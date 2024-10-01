ТЕМА

Відключень взимку може не статися - Укренерго

01 октября 2024 | 15:11

Зима може пройти без відключень світла, якщо температура не опуститься нижче за 0 градусів, — в.о. голови «Укренерго»


«Якщо буде мінус 10-15 градусів — можливі відключення по одній черзі, тобто 4 години без світла на добу», — зазначив Олексій Брехт

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