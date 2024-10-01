Відключень взимку може не статися - Укренерго

«Якщо буде мінус 10-15 градусів — можливі відключення по одній черзі, тобто 4 години без світла на добу», — зазначив Олексій Брехт

Зима може пройти без відключень світла, якщо температура не опуститься нижче за 0 градусів, — в.о. голови «Укренерго»