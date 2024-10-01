|
Відключень взимку може не статися - Укренерго
01 октября 2024 | 15:11
Зима може пройти без відключень світла, якщо температура не опуститься нижче за 0 градусів, — в.о. голови «Укренерго»
«Якщо буде мінус 10-15 градусів — можливі відключення по одній черзі, тобто 4 години без світла на добу», — зазначив Олексій Брехт
также читайте
[01.10.2024]
|
по теме
МИД: позиция Украины непоколебима
02. 10. 2024 | 10:22
В Министерстве иностранных дел опровергли предоставленную изданием Financial Times информацию о том, что Украина якобы начала открытие говорить с западными союзниками о потенциальном мирном соглашении с уступками территориями для получения гарантий безопасности.
Про глыбу Поплавского сняли фильм
02. 10. 2024 | 10:20
К 75-летнему юбилею Михаила Поплавского вышел документальный фильм о его украинском пути поражений и побед. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YоuTube Михаила Поплавского.
Український футболіст Ілля Забарний допоміг «Борнмуту» здобути перемогу над «Саутгемптоном» у матчі АПЛ
02. 10. 2024 | 10:07
Представництво України в Англійській Прем'єр-лізі з футболу зростає з кожним роком. Другий сезон поспіль вище усіляких похвал проявляє Ілля Забарний, який після переїзду в Англію з київського «Динамо» не загубився на тлі визнаних майстрів. Захисник «Борнмута» намагатиметься допомогти збірній України здобути першу перемогу в Лізі Націй під час жовтневих матчів проти Грузії та Чехії.
Украинский посол-пацифист блокировал поставки вооружений в Украину
01. 10. 2024 | 13:26
Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран, который активно участвует в религиозной деятельности церкви пятидесятников, оказался в сложной ситуации. Его церковь запрещает помощь в военных вопросах, что привело к конфликту между его религиозными убеждениями и дипломатическими обязанностями. Об этом пишет в ФБ фронтовик Кирилл Сазонов.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»