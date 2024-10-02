ТЕМА

МИД: позиция Украины непоколебима

02 октября 2024 | 10:22

В Министерстве иностранных дел опровергли предоставленную изданием Financial Times информацию о том, что Украина якобы начала открытие говорить с западными союзниками о потенциальном мирном соглашении с уступками территориями для получения гарантий безопасности.


«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одном из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы», - заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

Он сказал, что позиция Сибиги «непреклонна» — никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины.

На встречах с союзниками министр подчеркивал «формулу мира» как «единственный реалистический путь» к миру.

«Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — добавил Тихий.



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