Особый муть Кореи на рынке вооружений

04 октября 2024 | 12:00

​​Южная Корея взяла курс на то, чтобы стать поставщиком вооружений по крайней мере для части стран, ранее ориентированных на закупки в СССР и в РФ.

С такой целью, как отмечают эксперты ведущей японской экономической газеты «Никкэй», корпорации страны сознательно разрабатывают боевую технику, на которую максимально комфортно будет переключаться тем, кто привык к советским и российским системам управления и т.д. Южная Корея для этого использует свой уникальный опыт – в 1990-х годах после распада СССР она установила дипломатические отношения с Россией, предоставляла ей кредиты, а в виде погашения ради поддержания дружественных связей соглашалась получать от Москвы военную технику, в частности, бронемашины, системы ПВО. На основании их глубокого изучения, как отмечают японские эксперты, сознательно разрабатывались вооружения, сочетающие особенности систем НАТО и бывшего СССР. В отличие от США и стран Евросоюза, в Южной Корее в силу постоянной подготовки к конфликту с КНДР и после окончания «холодной войны» сохранилось массовое производство оружия, что позволяет снижать его себестоимость и усиливать конкурентоспособность на внешних рынках. В первую очередь, это относится к дефицитной сейчас технике для сухопутных сил, для наземных боевых действий. В частности, в 2022 году Южная Корея заключила масштабный контракт с Польшей на поставку 1 000 танков и самоходных артиллерийских установок. Румыния тоже покупает 54 самоходки. Сеул активно работает с Финляндией и Египтом, также использовавших ранее советское оружие. С июля обсуждение вопросов возможных поставок началось и с Вьетнамом. Речь идет, в частности, о военно-морской технике – Сеул уже пообещал для начала подарить потенциальному клиенту насколько кораблей, которые будут списаны из южнокорейских ВМС. На фото – самоходка К9, ходкий товар сеульского военного экспорта.



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