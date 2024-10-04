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Войны на планете становится больше
04 октября 2024 | 13:47
В 2023 году на планете было зафиксировано 59 вооруженных конфликтов с участием государственных сил – это абсолютный рекорд после окончания Второй мировой войны. Такие подсчеты провели эксперты ведущей японской экономической газеты «Никкэй» на основе обработки данных статистического центра Uppsala Conflict Data Program, который базируется в Уппсальском университете в Швеции и занимается проблемами насилия в мире. В 2023 году с бойни, устроенной террористами ХАМАС на территории Израиля, начались тянущиеся по сей день боевые действия в секторе Газа, после переворота в Мали обострились столкновения в этой стране между силами новых военных властей и различных групп мятежников, военные действия происходили в Эфиопии, Камеруне. В Африке в прошлом году было зафиксировано 28 военных конфликтов с участием государственных войск. Чуть меньше, семнадцать, произошло в Азии, десять – на Ближнем Востоке. В Европе одна Украина чего стоит. Значительная часть этих столкновений остается за пределами широкого международного общественного внимания – та же Африка по-прежнему мало кого волнует. Если же говорить о более многочисленных случаях просто политического насилия, то картина становится совсем печальной. В нынешнем году каждый месяц фиксировалось в среднем 14,2 тысячи таких инцидентов – актов террора, небольших военных стычек, расправ с гражданским населением, убийств по политическим мотивам. Это на 12 процентов больше, чем выявили в предыдущем году. Как подчеркивают японские исследователи, разгул насилия в мире происходит на фоне фактическим отсутствия международных механизмов пресечения и сдерживания конфликтов, включая все больший паралич структур ООН.
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