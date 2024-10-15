ТЕМА

Северокорейцы готовятся воевать в Украине. Пока 3000

15 октября 2024 | 16:54

На базе 11 ОДШБр рф формируется так называемый "особый бурятский батальон", укомплектованный гражданами КНДР, – Суспільне.


Ориентировочное количество личного состава - до 3000 человек, на данный момент происходит процесс обеспечения батальона стрелковым вооружением, и боеприпасами. Вероятно батальон будет привлечен к выполнению боевых задач вблизи Курска.

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