Покорение вершин, погружение в глубины и исследование мнений. Часть 2

18 октября 2024 | 12:32 , Олег Ельцов. ТЕМА

Утром следующего дня были дома. Отмылись, отъелись и к вечеру налегке сели в Одесский поезд. А следующим утром, заскочив с вокзала на Привоз за одесскими вкусностями, за полчаса доехали маршруткой до окраины города – туда, где не самый известный, но самый классный Золотой пляж Одессы. Здесь у нас было прикормленное жилье в частном секторе с номером на втором этаже, общей кухней, но персональным санузлом и балконом. Наскоро перекусив, помчались на пляж.

По дороге свернули к винному магазину. До открытия оставалось несколько минут. Аптека по соседству уже открылась. Что ж: пошли в аптеку. За столиком в углу лежал манометр для посетителей. Решил померять: давление нормальное. Значит можно зайти в соседнюю дверь. Прикупили испанское красное и через десять минут лежали на почти пустынном пляже под нежным осенним солнышком, купались в теплом спокойном море.

Никогда не приходилось быть в таком прекрасном месте при отсутствии толпы: вот они, прелести бархатного сезона. Когда-то мы ежеосенне грузили на машину виндсерфинг и отправлялись на безлюдную Бакальскую косу, теперь же достаточно переночевать в поезде, несущемся к морю. Я не знаю, что можно сказать о нашем пляжном месте: здесь прекрасно все. Вереница чистых песчаных пляжей, прозрачное море, чудесная набережная и, повторюсь: почти полное отсутствие людей. А те, кого встретишь – радуют глаз. Вот побежали стройные спортсменки, от которых не оторвать глаз. Вон приехал дядька на груженом велике. Бодренько вытянул из багажника гидрокостюм, маску, ласты… акваланг и погрузился в пучину! А вот бродит с металлоискателем ботан в надежде отыскать утерянные кем-то фамильные драгоценности. Проходит дама с пятью собачками – она и в прошлом году здесь ходила, и до войны. Вот стройная девица принимает соблазнительные позы, подставляя свои округлости солнцу, вот к ней клеится подозрительный типок. Похож на пляжного охотника. На этот раз охота не удалась…

Здесь чудесная набережная с лавочками, с туалетами и даже с фортепиано под чехлом, на котором однажды весьма пристойно музицировал парень в пляжных тапочках. Масса барчиков, ресторанчиков, закусочных. У нас есть один фаворит. В нем готовят рыбку Цацу. Нет, Цацу готовят многие. Но в нашем она особенная. Это что-то вроде рыбных семечек – какие-то мальки, обжаренные во фритюре. Получаешь бумажное корытце с Цацей, в соседнем окошке заказываешь свежего разливного пивка. Желаешь ускориться – тут же тебе нальют стопку холодной самогонки (представлены 6 видов). Потом садишься за столик прямо на набережной и под шум волн все это неспешно поглощаешь… Мы дошли до конца набережной и обнаружили целый автогородок. Люди что-то готовят на кострах, пьянствуют, просто радуются жизни. Палаток не заметили, но сложилось впечатление, что некоторые автомобилисты тут живут не один день.

Еще в прошлом сезоне пляжи были огорожены сеткой, вероятно дабы пляжники не уплывали на встречу к минам. В этом году – никаких ограничений. Было чертовски приятно наблюдать на рейде сразу несколько судов. А между ними проалывало что-то явно военное. Недалеко – порт Рени. В одну из ночей мы слышали звуки шахедов, а утром узнали про атаку на порт. Но на пляжах никаких признаков того, что где-то война, гибнут военные и мирные жители. Мы, конечно, понимали, что это обманчивое спокойствие, но все же пробовали представить, что мир уже настал. Ну хотя бы здесь, хотя бы на несколько дней.

Лежать на топчане с наушниками, втычить в небо и в море, порой в него погружаясь, можно бесконечно. Но мы заранее спланировали возвыситься над пляжным статусом и приобрели билеты в оперу.

Направляясь в театр попутно посетили Одесский художественный музей. Нет, делать там нечего. Зато какие в Одессе дворы, какие парки!

Несколько раз натыкались на здания в самом центре, пострадавшие от прилетов. Здание порта напротив Потемкинской лестницы также не в лучшей кондиции. Внезапно наткнулись на бюст А.С.Пушкина и были удивлены: стоит во всей красе – не снесенный, не задрапированный. Хорош, что бы не говорили дерусификаторы. Как-то узнал мнение видного националиста Дмитра Корчинского. Он предложил выставить бюст на аукцион и назначить цену повыше – пусть мол русские покупают, а мы на эти деньги накупим дронов. У этого плана есть один изъян: под бюстом кучерявого мужчины написано: «От жителей Одессы». Может все-таки судьбу Пушкина будет решать не киевский националист Корчинский, а одесситы, на чьи деньги бюст установлен?.. А то получается не национализм, а какой-то большевизм.

Одесская опера хороша во все времена: и до войны и во время. Состояние – идеальное. Вокруг – масса нарядных людей, а также брачующихся: поблизости – ЗАГС. В опере не только отличный буфет, но и труппа. Давали «Мадам Батерфляй». Прекрасно было все: артисты, оркестр, акустика зала, аудитория.

А после представления мы встретились с коренной одесситкой Викой. Она раскрыла нам тайну премиального автопарка одесситов, сравнимого с киевским и в целом всех признаков наличия денег у одесситов. «Порт, контрабанда, наркотики…» - перечисляла Вика. Да, каждый одессит знает, что через город проходит канал транзитных поставок наркотиков в россию. Вот и славно! Я бы вручал одесским наркобаронам правительственные награды. Больше наркотиков россиянам, еще больше... Так держать, одесситы!

Когда выпили по второй я осмелился задать волнительный вопрос: одесситы за кого – за наших или хотят в русский мир? Вика без раздумий отрезала: русскомирцам тут делать нечего – их здесь не ждут. Да, людям не все нравится, что происходит в Украине, но никто не собирается делать здесь другую Родину. И для пущей убедительности, что Одесса и русский мир – это две большие разницы, Вика начала перечислять национальности, намешанные в ее крови. На втором десятке мы заказали по третьей.

Последний день нашего пляжного сезона выпал на выходной. На нашем пляже стало многолюдней и шумнее. В море появились угрожающих размеров медузы. Одна из них атаковала мою супругу. Пиво оказалось не таким свежим, как в предыдущие дни. Думаю, все это случилось лишь для того, чтобы нам было не так больно покидать самый прекрасный город, пляж и море. Как говорят одесситы: не первый город в Украине, но и не второй.

В качестве заключения нашего комби-трипа хочу заявить: Украина – прекрасная страна во всех своих проявлениях, ее нужно любить, защищать и делать лучше. Здесь не должно быть никаких бурятов и имперцев. Пусть Украина будет как одесситка Вика – с десятками кровей и народов, говорящих на разных наречьях и молящихся разных богам.

Часть 1