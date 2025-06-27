Как мы искали титан

27 июня 2025 | 10:04 , Олег Ельцов. ТЕМА

Исходные данные: есть дружная семейная команда, машина с полным баком, свободная суббота и острое желание вырваться из безумного мегаполиса. Цель: отыскать титан в радиусе пары сотен километров от Киева. Сделано!

Выезжаем раненько утром, по-попсовому: никаких рюкзаков-велосипедов-палаток. Едем как принято у мещан: авто, музычка в салоне… Из туристического – горелка, котелок, молотый кофе.

Движемся на Житомирщину. Там есть прекрасные места, что подтвердила своими фотками Ирина Била – большая любительница исследований Украины с помощью турфирм. Мы – сами себе турфирма, всегда бродяжим самостоятельно.

Езда – само удовольствие. Народ еще нежится в кроватках, наслаждаясь субботним утром, мы же нежимся в креслах своего авто: никаких пробок и тянучек, ощущаем себя отважными открывателями неведомых земель. 170 км движемся по прекрасному асфальту. Лишь свернув с главной автотрассы последние 20 км трясемся по дороге, которую вероятно не ремонтировали после налета «Люфтваффе». Двадцать минут позора и мы в Иршанске. Городок не интересует. Мы движемся на его окраину – здесь уникальный карьер с прилепившимся к нему кобинатом. Карьер – место добычи ильменитовой породы, которую обогащают тут же, а в итоге получают титан. На комбинат вход категорически запрещен, на карьер теоретически тоже. Но мы туда беспрепятственно заехали.

Безлюдная территория апокалиптического пейзажа. Бросаем свою автоповозку под телом спящегого шагающего экскаватора. Месим песок, высматриваем диковинные каменья… Абсолютно лунный пейзаж, но до чего ж тут легко дышится без скафандра! Слева и справа – рукотворные озера, образовавшиеся в кратерах карьеров. Их разделяет тонкая полоска суши метров в десять. Шагаем по ней и удивляемся: перепад уровня воды в озерах – метров 30. Как такое возможно, почему эта полоска суши до сих пор не смыта? Вскоре обнаруживаем ответ: на берегу верхнего озера торчат две трубы, в которые постоянно перетекает вода, очевидно в нижнее.

Забираемся на возвышенность и обозреваем окружающий пейзаж, который существует сейчас исключительно для нас. Обнаруживаем еще несколько озер, одно – поразительно голубого цвета.

Засунув в карманы удивительной формы камни, возвращаемся к точке старта.

Здесь нас ожидают двое мужчин в спецовках. Говорят: вообще-то здесь проезд для посторонних закрыт. Ну вот, началось, подумалось сразу – сейчас начнут разводить на деньги. Но нет, мужчины оказались совершенно бескорыстными, предложили напоить чаем – им просто было одиноко и хотелось поговорить. Они никак не могли поверить, что мы приперлись из самого Киева полюбоваться этим карьерно-лунным пейзажем.

Мы же уставились хищным взглядом на ржавеющий экскаватор, под которым бросили свою машину. Интерес усиливался еще и тем, что в прошлой жизни я служил наладчиком таких экскаваторов, правда раз в десять покрупнее.

А полазить можно, - интересуемся у сторожевых карьера?

Почему бы и нет, - отвечают, - только внутрь не попадете – двери заварены.

Ковш у экскаватора всего-то 20 кубов. У самого большого в мире, который мне довелось обслуживать, ковш был объемом 100 кубов – в нем на велосипеде можно было кататься. Но для для моей дочери этот малыш выглядит настоящим динозавром: ржавым, страшным, воняющим маслом. Мы естественно решаем оседлать монстра и карабкаемся по шатающейся проржавевшей лестнице на стрелу.

Мы сделали это!

С крайней точки стрелы наша машина смотрится инородной песчинкой пейзажа.

Панорама – грандиозная!

Раскланиваемся с нашими бескорыстными гидами и через 20 км оказываемся в Коростене.

Городишко чистый, почти безлюдный, с широким центральным проспектом, по которому кажется вообще не ездят авто. Глубокое ощущение возвращения лет на 30 назад. Здесь теоретически есть что посмотреть, но почти все закрыто. Зато здесь какое-то нездоровое обилие памятников. На гранитных пъедесталах – маса неведомых героев, какие-то мемориальные таблички, есть памятник деруну. Естественно, решаем выкушать местного деруна. Обнаруживаем приличную кафешку, которую явно организовали какие-то хипстеры. Точка общепита спряталось за детской площадной в стороне от людского потока. Но ее нам обнаружила дочь-хипстерша. Немедленно промониторила отзывы и уверенно направила нашу семейную ячейку в это заведение. Выбор был идеальным, деруны восхитительные.

На сытый желудок я разгадал тайну коростеньского изобилия памятников. Здесь же гранит почти дармовой – грех не налепить памятников, авось турист клюнет…

В городишке есть живописный парк, входящий в 12 лучших парков Украины. Но вход в него в субботний день закрыт. Есть еще система скальных укреплений времен Второй мировой. Но они тоже закрыты… Выбора почти не оставалось и мы отправились в краеведческий музей. Хорош и безлюден. Через дорогу – городской дом культуры, где есть небольшой музей фарфорова местной фабрики с многолетней историей. Увы, и он закрыт. Благо, все экспонаты за стеклянными стенами: вахтер просто включила яркий свет в вестибюле и мы бесплатно полюбовались плодами местных мастеров. Впрочем, если бы не любовались – не много бы потеряли.

На обратном пути проезжали еще немало заброшенных карьеров, превратившихся в рукотворные озера. Но на фоне титановой пустыни они меркли. На берегу одного из озер остановились, разложились, сварили кофейку, попутно отметив изрядную загаженность прибрежной территории. Господа, берегите Украину – она очень красивая!