Покорение вершин, погружение в глубины и исследование мнений. Часть 1

16 октября 2024 | 17:24 , Олег Ельцов. ТЕМА

Все это заняло у четы Ельцовых чуть больше недели, принеся массу радости и удивительных открытий.

Хотелось всего и сразу: и в горы, и в осеннее море… Решили совместить.

Мне казалось, что мы успели облазить все Карпаты по разным траекториям, но жена отыскала местечко на карте, где не ступала нога Ельцовых: Сколе и окрестности. Ну, вы уже догадались о причине игнорирования тамошних мест: мелковато будет! Высочайшая Вершина Сколевских Бескидов – 1268,5 метра. Мелочь, а не гора, говоря по правде. Но мы и не собирались напрягаться. Обнаружили в округе несколько интересных мест или в переводе на хипстерский «локаций» и решили на расслабоне исследовать горную Львовщину.

Вечером садимся на роскошный поезд, чтобы в шесть утра выйти в заспанном Сколе. Кстати, про «Укрзализныцю». С ней и вправду что-то происходит. Все началось с мелочи: несколько лет назад появились какие-то чуднЫе чай-палочки, потом в вагонах стало чисто, затем проводники разучились хамить и, о чудо, даже поддерживать в вагоне постоянную температуру! Тем самым вагоны перестали напоминать верхнюю полку в бане. Наконец, докатились до того, что в каждом вагоне появилась самая настоящая кофе-машина. Я лично видел и был при этом трезв. Этого я от транспортного монополиста не ожидал: мы ехали в каком-то новомодном вагоне, в котором было продумано все и даже не воняло в туалете. Специально, как дипломированный железнодорожник поинтересовался у вагоновожатого авторством этого транспортного чуда. Оказалось – мы ехали в детище Крюковского вагоностроительного завода. Слава отечественным вагоностроителям!

Правда радость за «Укрзализныцю» была изрядно смазана, когда я засмотрелся на товарняк, стоящий на соседнем пути. Это была гнетущая картина, настоящий ночной кошмар железнодорожника. Весь состав представлял вереницу вагонов-уродов. Их техническое состояние было угрожающим. Краска облезла, слои засохшей грязи не видели мойки давно, возможно, долгие годы. Нет, подобное состояние подвижного состава невозможно оправдать даже войной. Видимо до грузовых перевозок реформы еще не доползли…

Сколе – милый провинциальный городишко. Впрочем, любование им отложили на потом, резво направившись к началу маршрута, до которого от вокзала всего 2 км. В нескольких сотнях метрах от старта расположена заправка БРСМ, где мы устроили себе французский завтрак: кофе+круасан. Это было прекрасно!

Вот и вход в заповедник. Но старт на тропу начинается перед будкой охранника, который, вероятно, сладко спал. Поэтому совершенно бесплатно начинаем свой трип.

Тропа достаточно легкая, смешанный преимущественно буковый лес чертовски красив, погода изумительно-осенняя. Мы неспеша ползем, любуемся, все фотографируем и незаметно выбираемся на полоныну, с которой открывается вид на гору Парашка.

Что характерно: большую часть пути в 10 км мы протопали в абсолютном одиночестве. И лишь на подходе к Парашке вдруг невесть откуда начали появляться люди. Все они были «радиальщики»: с легкими рюкзачками, а некоторые и вовсе без всего. Мы на их фоне выглядели отчаянными «выживальщками», готовыми к суровым многодневным маршрутам в автономном режиме.

На горе нас встретило осеннее солнышко и масса людей. Одни селфились, другие загорали с голыми торсами, третьи и вовсе спали. Отмечаю новые тренды туристической моды: народ прет на гору крохотные складные стульчики, газовые горелки с миниатюрными баллонами «на один день», упаковку сублиматов и непременно – кофе. Мы, олдскульные туристы, просто валяемся на траве, тоже готовим кофе и кайфуем.

Уходить не хочется, но надо. Топаем по прекрасно размеченному маршруту в сторону водопада Гуркало. Есть надежда заночевать где-то поблизости.

Помимо очень небольшого количества туристов удивило также практически идеальное состояние тропы. Все хорошо размечено и очень чисто: ни битых бутылок, ни мусора. Может у людей меняется отношение к родной природе, а может просто сотрудники нацпарка не зря едят свой хлеб.

Наши надежды собрать и немедленно съесть урожай ягод и грибов рухнул почти сразу. Местные собиратели жаловались: дождей практически не было, летняя жара буквально выжгла ягоду, да и грибов не предвидится. Но в этой истории нас больше печалило иссыхание ручьев и источников. Приходилось нести с собой лишний килограмм веса.

Дело шло к закату, а мы все шли и не находили места для стоянки рядом с водой. К тому же у Наташи привычно клинили колени на спуске, поэтому наше продвижение замедлилось, хотя навигатор показывал неумолимое приближение к цели. Когда до водопада, а значит и воды, оставалось не больше километра, мы вышли на прекрасную полянку и услышали явный шум воды. Нет, водопада мы не увидели, зато обнаружили весьма широкую речку с прекрасным подходом к воде и идеальное место для стоянки: стол с лавками, ровная земля под палатку и – ни одного человека! Наша первая ночевка была прекрасна.

Утро же началось с удивительного сюрприза от осенних Сколевских Бескидов. Едва солнце начало просвечивать палатку, мы откинули полог и обнаружили совершенно кинематографическую картину. Все поле перед нами было покрыто росой, которая драгоценными россыпями переливалась в контровом свете. Общий тон – золотой. Роса словно проявитель нарисовала на ветках растений бесконечное число творений местных пауков. Ничего подобного за всю жизнь видеть не приходилось.

Мы из туристов превратились в матерых фотографов-натуралистов, устроив настоящий батл между камерами наших мобилок «Айфон» и «Гугл Пиксел». Я купил «Пиксел» незадолго до поездки и предвкушал это тестирование. Результат превзошел все мои ожидания, и я задумался о продаже своих фотокамер. По моему скромному мнению, «Гугл» уверенно победил «Айфон». Но владелица «Айфона», конечно, так не считает.

Позавтракав, мы бодро направились на встречу с прекрасным. Не пройдя и километра вдоль русла речки Стрый, обнаружили какой-то детский или цыганский табор аккурат у подхода к водопаду. Много машин, детей, криков… Пять минут полюбовавшись небольшим, но красивым водопадом, отправились дальше – в село Корчин.

На выходе из нацпарка разговорились с лесником. Он поведал, как все хреново в лесном хозяйстве Украины: начальство не дает развиваться. Пару лет назад приезжал словак: хотел с нуля построить в селе завод по переработке отходов. Это б дало и работу нескольким десяткам человек и налоги в местный бюджет. Но начальник, от которого зависело получение разрешения уперся: без взятки не позволю. Словак едва не плакал: «Ну нет у меня в статьях расходов графы «взятка», а учредители никогда на это не пойдут». Так завод и не построили… Мой собеседник в своем рассказе несколько раз характеризовал начальника-взяточника: «Вот это вот кадр из старой коммунистической когорты»… Далее я узнал, что старый взяточник уже ушел на пенсию, на его месте теперь новый руководитель – из молодых и современных. «Ну и как теперь вами руководят, новое поколение чиновников лучше коммуняк?» - спрашиваю лесника. Тот вдруг замолкает, а потом злобно бросает: «Да еще хуже старых!»

Попутно мы узнали как лучше добраться до Тустани – обязательной точки посещения пешим и конным туристом. Там, судя по картинкам в интернете, чудные скальные пещеры и прочие фотографические места. Правда туда следует топать пять километров по трассе, чего мы сильно не любим. Полчаса сидим на остановке, но аборигены предупреждают: автобус будет только вечером – по выходным ходит редко. Попробовали застопить попутку, но мимо проносились преимущественно навороченные джипы и нам не хотелось пхать в них свои рюкзаки, да и желающих не нашлось. Вместо того, чтобы четыре часа сидеть на трассе в ожидании автобуса, который может и не приехать, отправились в придорожный магазинчик. Там испили по бутылочке пивка и решили отложить Тустань до следующего раза: в Сколевских Бескидах нам здорово понравилось и мы решили непременно приехать сюда в следующий раз, чтобы исследовать другую часть нацпарка.

Решаем отправиться в Сколе, где можно снять номер, помыться и исследовать окрестности как это делают попсовики: налегке, с возвратом в домик с мягкой кроваткой, ватерклозетом и теплым душем. Что стало причиной внезапного решения – не знаю: то ли меланхолическое осеннее настроение, то ли подкравшаяся старость…

Тропа в Сколе оказалась такой же безлюдной, как на Парашку. Мы снова ползем вверх, потом спускаемся вниз и у Наташи снова клинят колени. Из-за этого наш трип затягивается, а когда мы оказались на подступах к Сколе, дело стримительно близилось к закату. Мы спускаемся к трассе, по которой до цивилизации еще километра три. Темнеет, наши перспективы уснуть на чистых простынях становятся все призрачнее. Конечно, можно топать по ночной трассе в центр Сколе и искать там жилье. Но Наташе тяжело идти, а еще тяжелее будет найти жилье в такое время.

Я втычу в карту и принимаю резолютивное решение: идем кратчайшим путем к воде. Река сразу за трассой. Там уже расположен частный сектор, но есть шанс отыскать безлюдный уголок на берегу реки, приготовить еду и завалиться спать.

Решение оказалось верным: за считанные минуты мы уперлись в реку, вдоль которой шла тропа, отделявшая воду от ряда частных домов. В свете фонаря исследуем берег, находим лужайку, на которую с трудом поместится наша палатка. Едва начинаем ее устанавливать, появляется местный житель: бдительность превыше всего. Я объясняю, что мы не собираемся плыть в Румынию или грабить местные курятники, просто чуть поздновато спустились с гор и хотим переночевать. Дяденька успокаивается и предлагает обосноваться в более удобном месте, которое он оборудовал на берегу речки. Это было прекрасно: навес, стол и даже мангал с дровами. Хозяин предложил нам развести костер и даже собирался угостить кофе. Но мы были сильно уставшие и, поблагодарив за удобную стоянку, быстро поставили палату, поужинали и уснули со счастливыми улыбками.

Утром хозяин нашей «парковки» указал на ближайший мини-хостел на соседней улице. Мы тепло распрощались (от предложенных денег наш благодетель отказался) и вскоре уже поселились в отличный недорогой номер с чистым душем. Времени зря не тратили и вскоре чистые и нарядные отправились по радиальному маршруту к водопаду Каменка, а особенно – к озеру поблизости, которое называется Журавлиное, но его называют Мертвым. В нем особый состав воды, отчего там почти не водится живность.

Путь был недолог – около пяти километров. По территории нацпарка к водопаду идет неплохая асфальтовая дорога, по которой не понятно по какому праву ездят машины. По этой причине здесь оживленно, шумно и попсово. Все около водопада застроено лавками с традиционными карпатскими сувенирами и ресторациями. Выпили по пивку, съели гребную юшку. Юшка оказалась намного вкуснее пива.

К озеру идти недалеко, но машиной туда не заедешь, потому и посетителей меньше. Нам там понравилось. Вообще-то я не уверен, что этот маршрут достоин уважающего себя туриста. Мы без сожаления зашагали прочь.

Наш путь в хостел пролегал через центр Сколе. Городок душевный, сохранилось много домов «польского периода», новоделы смотрятся органично.

Создалось впечатление, что Сколе населен очень больными людьми. Число встреченных аптек не подлежит учету. Здесь просто боготворят Бандеру, Коновальца и все, что с ними связано. Памятник первому установлен перед горсоветом, мурал со вторым занял всю стену здания в самом центре. Портрет Бандеры замечаем в витрине книжного магазина. Ага, сейчас узнаем, что читают галичане. В магазине долго блуждаю среди школьных тетрадок и детских раскрасок: литературы не нахожу. Продавщица направляет: «В конце зала за углом, против ранцев».

Да, чувствуется, что чтение в Сколе не в приоритете. Обнаруживаю одну полку заставленную исключительно детективами Агаты Кристи формата покетбук. Ожидаемо - несколько книг про Бандеру и мемуары помощницы Залужного о начале войны. Еще пару книг про войну… Все! Ни одной книги классической литературы, ничего современного. Коновалец, Бандера и Залужный – вот все, что интересует интеллигенцию Сколе.

Сам город в запущенном состоянии, особенно коммунальные здания. Даже вокруг здания горсовета бурьяны по пояс, скамейки сломаны, гранитные ступени к органу власти не держатся на своих местах и вот-вот развалятся… Хорошо хоть памятник Бандере пока не покосился. Но это ненадолго.

В хостеле у нас случился любопытный разговор с представительницей старшего поколения скольчан. Ею оказалась мать хозяина заведения. Она явно жаждала общения и за неимением иных гостей, мы стали ее собеседниками. В это время мы сидели на скамейке во дворе и читали книжку. Дама, явно за 80, явно с высшим образованием и естественно украиноязычная. Соответственно, мы также говорили державною мовою. Узнали, что ее внук «воюет» с уточнением «у нас, во Львове». Дама категорически против завершения войны до полной победы над рашизмом, потому что «они ж снова прийдут». Кто будет сидеть в окопах до «окончательной победы», собеседница не сообщила. Но явно не она и не ее внук, который воюет на Львовском фронте.

Наконец, мы завершили обсуждение вопросов мироздания, пенсионерка занялась сбором яблок у нас за спиной, а мы общением и чтением вслух интересной книжки. Общались мы как привыкли – языком оккупантов, да и книжка была русскоязычная. Вдруг слышу фразочку из-за спины, адресованную нам: «А разве в Киеве еще не перешли на украинский?» Это было очень трогательно, но оправдываться мне не хотелось. Боюсь, что в следующий приезд в Сколе мы подыщем другой хостел.

В последний день отправились во дворец Гределей, что на окраине Сколе. Навигатор проложил путь огородами в буквальном смысле. Сначала прошли через центр, подом по мосту пересекли реку и очутились в прекрасном парке – аккурат против входа в Нацпарк, где мы вчера ходили к попсовому водопаду с кучей автотуристов. Но мы на заповедную территорию не заходили, а проследовали дальше через парк, вдоль симпатичного озера. Парк выше всяких похвал, на уровне европейских. Скамейки, урны, даже биотуалеты, столики для пикников, мостики для рыбаков и разрешение табориться с палатками всем кому не лень. И идеальная чистота. И это - в черте города, где даже под горсоветом бурьяны, разбитые скамейки и разваливающиеся гранитные ступени! Что-то тут не так, подумал я и вскоре отыскал разгадку. Выяснилось, что парк находится на содержании лесничества, то есть властные мужи Сколе не имеют к нему никакого отношения. И слава богу.

А мы продолжили свой путь в полном одиночестве по асфальтированной дороге вдоль реки с одной стороны и дивных зарослей с другой. Нас очень привлекли гигантские растения-зонтики. Мы с супругой тут же вспомнили про растение Медвежья дудка, которое встречали во время нашего путешествия по Курильским островам 20 лет назад. Местные жители объясняли нам, что растительный гигантизм на островах, отжатых у японцев объясняется уникальным составом почвы. Но как оказалось, на Львовщине этот состав ничем не хуже, а гигантизм еще больше! Правда, здешние гиганты оказались Борщевиком Мантегацци, который даже ботаники порой путают с Медвежьей дудкой, растущей за десять тысяч километров отсюда. И главное: наш больше и краше! До чего ж хороша и разнообразна Украина. Знали бы раньше – ни за что не поехали за тридевять земель фоткаться с Медвежьей дудкой.

Окрыленные своим ботаническим открытием, мы пересекли ж\д пути и попали в чьи-то огороды. Тропа вела буквально через дачные участки.

Вскоре мы вышли к мосту через речку и через пять минут оказались у входа в прекрасный замок. Он был настолько красив, что мы даже забыли его сфотографировать. Замок в нелучшем состоянии, однако не взирая на военное лихолетье здесь ведутся реставрационные работы, уже успели заменить кровлю. Думаю, лет через пять можно будет осмотреть его во всей красе.

Людей практически не было, зато было несколько скамеек перед фасадом замка. Раньше здесь бил фонтан и въезжали конные экипажи с гостями, а на балконах хозяева угощали прибывших легким Бургундским. Черт, так захотелось почувствовать себя на этом приеме… Я, недолго думая, переместился с графской скамейки в грандиозный АТБ под стать замку. Оттуда я вышел с бутылочкой испанского красного и благородной закуской. В кофе-автомате были похищены два стаканчика...

Мы мирно сидели на скамейке в тени огромного дерева, посажанного братьями-графьями, посасывали винцо и представляли как бы здорово всем жилось, если б клятые большевики не одурманили плебс и не начали все делить по-честному…

На обратной дороге встречались красивые хорошо сохранившиеся промздания, явно старше ста лет.

Все, вот теперь точно можно собирать рюкзаки.

Вечером мы сели в прекрасный поезд и отправились домой в лучшем вагоне, в котором доводилось ездить. Слава Укрзализныце!

Мерно покачиваясь на мягких полках, мы видели во сне ласковые волны Черного моря, на берегу которого нам предстоит оказаться всего через сутки.

Продолжение следует