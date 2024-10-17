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План победы в одном предложении
17 октября 2024 | 09:56 , Олег Ельцов. ТЕМА
Содержание Плана победы Зеленского можно уместить в одну фразу: дайте оружия, денег и защитите. Победный фарс заштатного актеришки на трибуне Верховной Раде провалился. Парламентские квакеры дисциплинировано поаплодировали, но за стенами Рады реакция была адекватней.
Помнится, когда украинский вождь отправился презентовать свой тогда еще тайный план Большому Белому человеку, многие и автор этих строк в том числе вздернули бровь: что за тайны от собственного народа, не следовали ли обсудить или хотя бы познакомить с планом украинцев?.. На Банковой решили отреагировать наихудшим способом - устами г-на Подоляка. Тот «расставил точки над И»: мол, Зе сначала обсудит черновичок плана с лидерами стран-партнеров, а уж когда все согласуют – представит на ознакомление своему народу.
Ознакомил, согласовал, представил… Сразу после провозглашения победной программы в Верховной Раде партнеры отреагировали: нет, до реализации вашего пункта №1 о срочном приеме в НАТО еще далеко, если вообще возможно, о чем оперативно заявила посол США при НАТО Джулиан Смит. Немая сцена…
На Банковой делают загадочное лицо за неспособностью сделать лицо умным: в нашем грозном плане есть еще секретные пункты! Все начинают забывать про двухсторонние договоры по безопасности между Украиной и странами-партнерами. Их Зеленский уже понаподписывал добрый десяток. И к каждому соглашению также прилагаются отдельные секретные документы. Скажите: кто-то почувствовал помощь от этих соглашений после их подписания?
Единственной свежей идеей в плане Победы выглядит попытка предложить от себя партнерам сказочные природные богатства страны, которые не стоит отдавать злобному Пу. Правда, потенциальные объекты продажи тают на глазах. Враг уже в 10 км от единственной в стране шахты коксующегося угля под Покровском. В этой связи в прессе бурно обсуждают падение национальной металлургии - коксохима. А буквально на днях Украина лишилась залежей титана – на этот раз без принуждения – по согласию с приватной компанией «Цемин-Украина», которая приобрела кусок стратегической госсобственности за комические 97 млн.дол. Что ж, хоть поржем…
Следует признать, что Зеленский последователен в вопросах войны, под разными соусами продвигая одну незатейливую идею: нужно просто прекратить стрелять. Но уже давно ясно: победные хотелки власти останутся хотелками – никто ничего не даст. Мы продолжаем терять людей, ресурсы, территории. А все усилия Зе и Ко последовательно ведут к потере самой державы: территориально и институционально.
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