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Російські пілоти понесли тяжку втрату. На землі
21 октября 2024 | 09:01
На росії ліквідовано воєнного злочинця дмітрія ґолєнкова, який є начальником ескадрильї Ту22М3, — ГУР
Він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. Також ґолєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей. Тіло російського воєнного злочинця дмітрія ґолєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком. Україна Online
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