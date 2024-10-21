ТЕМА

Російські пілоти понесли тяжку втрату. На землі

21 октября 2024 | 09:01

На росії ліквідовано воєнного злочинця дмітрія ґолєнкова, який є начальником ескадрильї Ту22М3, — ГУР


Він причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області.   Також ґолєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей. Тіло російського воєнного злочинця дмітрія ґолєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.   Україна Online

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Кэйт Мосс. photos by Sante D'Orazio
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 