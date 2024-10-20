Найпоширеніші помилки в догляді за домашніми тваринами

20 октября 2024 | 16:13

Попри щиру любов до своїх улюбленців, багато власників часто припускаються помилок, які можуть негативно вплинути на здоров'я собаки або кішки. У статті розглянемо найпоширеніші з них, а також пояснимо, як це загрожує благополуччю тварин.

Неправильне харчування

Однією з найпоширеніших помилок є недостатня увага до харчування домашніх тварин. Багато власників дають їм їжу зі свого столу або годують неякісними кормами, що призводить до проблем зі здоров'ям. Корми низької якості часто містять небезпечні добавки і недостатню кількість поживних речовин. Тож важливо вибирати якісні варіанти, що відповідають віку, розміру і фізіологічним потребам тварини, а також не шкодять її здоров'ю.

Якщо ж власник годує домашнього улюбленця звичайною їжею, для формування збалансованого харчування треба ввести у раціон вітаміни для собак або котів, які може порадити ветеринар.

Також деякі не враховують потреби своїх вихованців у калоріях. Перегодовування може призвести до ожиріння, а недогодовування — до дефіциту необхідних поживних речовин. Рекомендується також консультуватися з ветеринаром щодо оптимальної дієти з урахуванням фізичного стану і особливостей здоров'я тварини.

Відсутність ветеринарного обстеження

Регулярні візити до ветеринара є критично важливими для підтримки здоров'я домашніх тварин. Багато власників ігнорують профілактичні огляди, що призводить до серйозних захворювань.

Наприклад, відсутність регулярних щеплень може не тільки призвести до серйозних захворювань у собаки або кота, але й викликати епідемію небезпечних інфекцій серед домашніх тварин. Недостатня увага до профілактики паразитів за допомогою крапель, таблеток, паст або спреїв здатна завдати великої шкоди тварині внаслідок життєдіяльності блох, кліщів або гельмінтів: від анемії і хвороби Лайма до серцевої недостатності.

Нехтування фізичною активністю

Фізична активність є важливою частиною життя будь-якої домашньої тварини. Багато власників помилково вважають, що їхній улюбленець може обійтися без прогулянок або активних ігор. Але малорухомий спосіб життя часто призводить до ожиріння, проблем із суглобами та поведінкових розладів. Тож важливо забезпечити тварині щоденні фізичні навантаження, які відповідають її потребам.

Проте надмірна активність також може бути шкідливою. Деякі власники забувають про відпочинок тварини або перетворюють гру на виснажливі тренування, що може призвести до травм улюбленця.

Неправильний догляд за шерстю і зубами

Багато власників не знають, що зубний камінь і запалення ясен можуть призвести до втрати зубів та інших проблем. Тож регулярне чищення зубів собаки або кішки і використання спеціальних кормів можуть допомогти зберегти здоров'я ротової порожнини домашніх вихованців.

Регулярний догляд за шерстю, зокрема купання і розчісування, є важливим для запобігання утворенню клубків, запалення шкіри та інших проблем.