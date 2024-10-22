ТЕМА

ШІ допоможе у сімейній сварці

22 октября 2024 | 06:52

Закохані почали використовувати ChatGPT під час сварок: ШІ допомагає визначити, хто правий у конфлікті, — New York Post


Тепер пари не лише використовують ШІ для зміцнення своїх стосунків — вони звертаються до ChatGPT, щоб вигравати суперечки.

Лайфхак, якщо не можете визначити, чия черга робити хатні справи



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