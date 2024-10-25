На АЗС поменшає персоналу

25 октября 2024 | 12:41

Заброньованих працівників можуть мобілізувати після аудиту, який має завершитись вже 15 листопада.

Після цієї дати бронювання планують відновити.

Вже виявлено близько 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями, — NV

До переліку критично важливих, швидше за все, більше не зможуть потрапляти компанії, які платять своїм співробітникам менше ніж 19 тис. грн на місяць .

Такий статус отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють одразу по 20 кухарів : "Спочатку підприємство вказує велику зарплату. А щойно отримує потрібний статус, починають платити мінімалку".