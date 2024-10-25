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Маск спілкується з Путіним регулярно

25 октября 2024 | 13:03

Ілон Маск з кінця 2022 року регулярно спілкується з путіним, вони обговорюють особисті теми, ділову та геополітичну напруженість, — WSJ


Уряд США в курсі цього, але тримає переговори в секреті. Крім Путіна Маск спілкувався також із главою його адміністрації Кирієнком.

WSJ пише, що таємні переговори Маска можуть підтверджувати бажання Трампа укласти масштабну угоду з рф, зокрема щодо України.

Україна Online



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