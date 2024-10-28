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Керівник Укрнафти Корецький отримав «чорну мітку», йому шукають заміну — експерт
28 октября 2024 | 10:05
Наглядова рада Укрнафти на своєму засіданні розкритикувала концепцію розвитку компанії, яку представив керівник Укрнафти Сергій Корецький.
Як повідомляє політичний експерт Михайло Шнайдер, на засіданні Корецький презентував власну стратегію розвитку, яка передбачала перетворення компанії у велику бензоколонку через збільшення кількості АЗС замість посилення видобутку нафти та газу, а також впровадження проєктів ТЕЦ та когенераційних установок.
Наглядова рада розкритикувала ці плани, вказавши на ризики залежності від імпорту пального та відсутність економічної доцільності, а сам Корецький та фінансовий директор «Укрнафти» Сергій Ткачук отримали так звану «чорну мітку». Як зазначає Шнайдер, після відмови Корецький намагався отримати підтримку в ОП, однак йому там відмовили. Тим часом рада разом із керівництвом «Нафтогазу» розпочала пошук кандидатів на посаду директора компанії.
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