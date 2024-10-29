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Низку журналістів й антикорупціонерів перевіряють щодо ухилення від служби

29 октября 2024 | 18:54

Свідок розповів ДБР, як Шабунін «служить» в армії і займається бізнесом у Києві.


Антикорупціонера Віталія Шабуніна оформили на службу в ТрО заднім числом, без складання присяги. Свідок Володимир Бойко заявляє, що Шабунін не з’являвся у частині, але отримав 584 тис. грн "бойових виплат" і частину коштів передавав командиру. Також повідомляється, що друзі Шабуніна з керівництва НАЗК писали йому фіктивні відрядження, а він сам привласнив Nissan Pathfinder, завезений волонтерами. Паралельно, підприємницька діяльність Шабуніна за два роки принесла йому ще 3,7 млн грн. Центр протидії корупції, створений Шабуніним та Дмитром Шерембеєм, раніше підозрювали в організації замовних мітингів та відмиванні грошей. Генпрокуратура розслідувала справу про крадіжку $2,5 млн, виділених США. Наразі ДБР розслідує кілька справ щодо Шабуніна, включаючи ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК та незаконне використання гуманітарної допомоги. ЗМІ також повідомляють про ухилення від служби інших антикорупціонерів і журналістів, таких як Орест Рудий, Юрій Ніколов, Юрій Бутусов, Михайло Жернаков, Олександр Саліженко та Віталій Сич. Україна Online

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