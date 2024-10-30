Про Подоляка с Банковой и бабку с 16 этажа

30 октября 2024 | 18:50 , Олег Ельцов. ТЕМА

Сегодня на болотах и на Банковой как по команде бросились опровергать слухи о переговорах на предмет взаимного необстрела энергетики врага. Не интересно почему рашисты опровергают, может слабость боятся показать, может от того, что знают: у нас ни одного шанса положить их энергетику, да и нефтепереработку тоже. Но нашим-то что скрывать: ведь расхерачена эта самая энергетика по самое немогу. Еще пара массированных ракетных залпов и никакой импорт из Европы не поможет...

Но тут на сцену выходит Михаил Подоляк и давай опровергать до икоты. Меня этот персонаж при каждом появлении шокирует своей глупостью, своими бесконечными штампами и тривиальностями, которые он извергает через ротовое отверстие. Вот и на этот раз: да нет, да все не так, к чему бы русским идти на такие переговоры, когда они спят и видят, как бы доконать нашу энергетику. Никаких переговоров!

Я сейчас переведу этот словесный понос на человеческий язык. Посполитые, мы ээээ… какать хотели на 20-миллионное быдло и на нашу гребаную энергетику. Мы большой политикой занимаемся, мы по вашингтонам с брюсселями ездим, на коротке с мировыми вождями якшаемся. Какая энергетика - война ж на дворе… Какая там бабка с 16 этажа, что не может до булочной спуститься, какие мамки, что своих детей на горбу в садик и назад таскают?.. А уж про собачников вообще неприлично вспоминать в то время, как Родина в опасности. Перезимуете как-то во благо грядущей победы!

Подоляк глуп безусловно. Но даже со скидкой на умственную отсталость, не могу уразуметь: вот зачем так-то, прям в харю каждому гражданину плевать? Вот почему бы не заявить: может это все слухи, но мы бы с радостью, вот хоть завтра помчимся на другой конец света, чтобы только договориться с врагом о прекращении обстрелов энергообъектов. Потому что нам дорог каждый наш гражданин, третий год терпящий жуткие лишения из-за чертовой войны, которую мы допустили. Мы безусловно за такие переговоры. Мы готовы на многие уступки, лишь бы маленькие и старенькие украинцы могли пользоваться элементарными благами человеческой цивилизации, как-то: светом, электроплитами, лифтами, интернетом, смотреть «Телемарафон» и постить в Фейсбук. А еще делать бизнес, ходить в парикмахерские, банки, магазины… Но нет же: никаких переговоров с врагом, даже заикаться об этом не хотим. Нехай коварный враг лупит по еще недобитым ТЭЦ и ГЭС ракетами с полутонной взрывчатки, а мы в ответ пошлем наши неуловимые дроны с 50 кг взрывчатки на их нефтебазы и подстанции. Да, многовато их у врага, ну это ничего – война может длиться не один год. Понизим призывной возраст, броню поснимаем со всех, женщин обяжем Родину защищать – полмиллиончика призывников еще наскребем.

А бабка с 16-го этажа… Так она ж не военнообязаная, раз ходить не может – нехай терпит, пока за нее другие воюют.