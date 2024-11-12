Все дружно выпили и закурили 12 ноября 2024 | 09:58 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [1] комментарии [1] Невооруженным взглядом видно, что всемирная борьба с курением и алкоголем в кинематографе провалилась. В новых фильмах актеры пыхтят как паровозы и с удовольствием пьют – преимущественно пиво и виски (эти напитки, кстати, можно успешно совмещать). Курят не только табак, как в кино 60-70-х, но и траву.

Заметил эту тенденцию не сегодня, и она становится совершенно очевидной в последних блокбастерах. Давеча посмотрел «Восстание Штатов», где братья-журналисты пьют и пиво, и виски, курят и сигареты и траву… И что удивительно: встречаются еще фильмы, где идиотически «замыливают» сигареты и бутылки с алкоголем в руках героев, а в то же время высокобюджетный фильм 2024 года, претендующий на мегасборы, все это откровенно демонстрирует и ничего не скрывает.

Не знаю, что случилось на фронте борьбы с дурными привычками, но очевидно, что борцуны за здоровое будущее терпят поражение. Возможно, один идиотизмом в этом мире станет меньше, и в документальных съемках фашистских концлагерей прекратят наконец замыливать горы трупов изможденных узников в братских могилах.

Никогда не понимал природы этого трэша, равно как и феномена Гретты Тюнберг, репортажей про митинги учеников младших классов, вышедших на улицы для изъявления своей обеспокоенности состоянием экологии планеты. Где, кстати, Гретта, немножко тревожно за нее…

Мне кажется, вся эта борьба преследовала единственную цель: продемонстрировать человечеству его идиотскую сущность. Сидит сегодня бородатый дедушка на облачке, где-то повыше орбиты МКС, и хихикает: ну, что, наборолись, стадные животные? Теперь закурите и тяпните вискарика. Это вкуснее, чем капучино в бумажном стаканчике и сексуальнее, чем наколки по всему телу, как у зека с тремя ходками.



Грету последний раз видели в Грузии на митинге оппозиции😊😊 Комментировать статью Автор * : Текст * :

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