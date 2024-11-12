ТЕМА

Все дружно выпили и закурили

12 ноября 2024 | 09:58 , Олег Ельцов. ТЕМА

Невооруженным взглядом видно, что всемирная борьба с курением и алкоголем в кинематографе провалилась. В новых фильмах актеры пыхтят как паровозы и с удовольствием пьют – преимущественно пиво и виски (эти напитки, кстати, можно успешно совмещать). Курят не только табак, как в кино 60-70-х, но и траву.


 Заметил эту тенденцию не сегодня, и она становится совершенно очевидной в последних блокбастерах. Давеча посмотрел «Восстание Штатов», где братья-журналисты пьют и пиво, и виски, курят и сигареты и траву… И что удивительно: встречаются еще фильмы, где идиотически «замыливают» сигареты и бутылки с алкоголем в руках героев, а в то же время высокобюджетный фильм 2024 года, претендующий на мегасборы, все это откровенно демонстрирует и ничего не скрывает. 
Не знаю, что случилось на фронте борьбы с дурными привычками, но очевидно, что борцуны за здоровое будущее терпят поражение. Возможно, один идиотизмом в этом мире станет меньше, и в документальных съемках фашистских концлагерей прекратят наконец замыливать горы трупов изможденных узников в братских могилах. 
Никогда не понимал природы этого трэша, равно как и феномена Гретты Тюнберг, репортажей про  митинги учеников младших классов, вышедших на улицы для изъявления своей обеспокоенности состоянием экологии планеты. Где, кстати, Гретта, немножко тревожно за нее…
Мне кажется, вся эта борьба преследовала единственную цель: продемонстрировать человечеству его идиотскую сущность. Сидит сегодня бородатый дедушка на облачке, где-то повыше орбиты МКС, и хихикает: ну, что, наборолись, стадные животные? Теперь закурите и тяпните вискарика. Это вкуснее, чем капучино в бумажном стаканчике и сексуальнее, чем наколки по всему телу, как у зека с тремя ходками.



комментарии [1]

12.11.2024 11:40     Андрей Грету последний раз видели в Грузии на митинге оппозиции&#128522;&#128522;
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

новости

фототема (архивное фото)

© фото: .

© REUTERS/KCNA Билл Клинтон неожиданно приехал в КНДР, чтобы попытаться вызволить двух американских журналисток, приговоренных в начале июня к 12 годам каторжных работ за незаконный переход границы. Ему удалось уговорить Великого Вождя и Учителя Ким Чен Ира и 5 августа шпионки-журналистки были отпущены. Клинтон лично встретил их у входа в самолет.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 