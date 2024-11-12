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Все дружно выпили и закурили
12 ноября 2024 | 09:58 , Олег Ельцов. ТЕМА
Невооруженным взглядом видно, что всемирная борьба с курением и алкоголем в кинематографе провалилась. В новых фильмах актеры пыхтят как паровозы и с удовольствием пьют – преимущественно пиво и виски (эти напитки, кстати, можно успешно совмещать). Курят не только табак, как в кино 60-70-х, но и траву.
Заметил эту тенденцию не сегодня, и она становится совершенно очевидной в последних блокбастерах. Давеча посмотрел «Восстание Штатов», где братья-журналисты пьют и пиво, и виски, курят и сигареты и траву… И что удивительно: встречаются еще фильмы, где идиотически «замыливают» сигареты и бутылки с алкоголем в руках героев, а в то же время высокобюджетный фильм 2024 года, претендующий на мегасборы, все это откровенно демонстрирует и ничего не скрывает.
комментарии [1]
12.11.2024 11:40 Андрей Грету последний раз видели в Грузии на митинге оппозиции😊😊
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