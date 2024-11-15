Підполковник ССО виявився "кротом" ГРУ РФ

15 ноября 2024 | 11:02

СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала «крота» російського гру, який передавав рашистам плани спецоперацій Сил оборони в тилу ворога.

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача ССО затримали «розконсервованого» агента російської воєнної розвідки.

Він підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

Навесні 2024 року його дистанційно «активував» кадровий співробітник російського гру і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців.