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В "Нафтогазі" призначили тимчасового голову

05 декабря 2024 | 08:54

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" призначила виконуючим обов'язки голови її правління Романа Чумака. Про це йдеться у повідомленні групи "Нафтогаз", фінансовим директором якої він є.


Зазначається, що рішення підтримали всі сім членів наглядової ради. Крім цього, вона ухвалила рішення розпочати процес відбору нового керівника компанії, маючи на меті завершити цей процес до 1 квітня 2025 року.

Як зазначається на сайті "Нафтогазу", Чумак є одним з найдосвідченіших його співробітників. Він працює в компанії вже понад 19 років, обіймав посади від головного фахівця до директора департаменту. До правління НАК "Нафтогаз" Чумак увійшов 28 вересня 2021 року.



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