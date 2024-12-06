Директор Нацмузея истории не вернулся из командировки

06 декабря 2024 | 12:18

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. Об этом сообщила народная депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Она отметила, что срок его командировки истек 20 сентября.

«Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и согласно ответу на мое депутатское обращение потерялся на открытии выставки в Литве» , – говорит депутат.



Соломия Бобровская выразила надежду, что решения относительно Федора Андрощука будут немедленно. Она, в частности, обратилась к главе Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины Николаю Точицкому.



«Национальный музей истории Украины – один из самых знаменитых наших музеев на 800 тысяч экспонатов, история всего становления нас как государства, от триполья-скифов до независимости. И то, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории – стыд, мягко говоря», – подчеркнула она.