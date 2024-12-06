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Директор Нацмузея истории не вернулся из командировки
06 декабря 2024 | 12:18
Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. Об этом сообщила народная депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. Она отметила, что срок его командировки истек 20 сентября.
«Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть – это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и согласно ответу на мое депутатское обращение потерялся на открытии выставки в Литве» , – говорит депутат.
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Термін запуску метро на Виноградар посунули ще на 4 місяці - до травня 2027
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Днями перспектива завершення будівництва метро на Виноградар ще трішки віддалилася від мешканців цього житлового масиву, хоча їм і не звикати. КП “Київський метрополітен” з обраним в серпні підрядником прокладання нової гілки підземки – ТОВ «Група компаній «Автострада» – узгодили продовження термінів виконання робіт на чотири місяці – до травня 2027 року. Але наразі робота кипить, про що підрядник (належить Максиму Шкілю – помічнику депутата Верховної Ради від Партії регіонів та, за інформацією ЗМІ, куму екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна) регулярно звітує у своїх яскравих фотозвітах. Сенс в цьому є, адже треба “відпрацьовувати” великий кредит довіри: столична влада руками метрополітенівців віддала цій компанії майже 14-міяльрдне замовлення без конкурсу, оскільки через “грамотно прописані” тендерні умови ніхто більше не зміг взяти в ньому участі. До речі, вартість будівництва цієї гілки метро, схоже, зростає не зовсім “на пустому місці” – зокрема, через щільну житлову забудову Виноградара, буде споруджуватись не звичайний, а двоярусний тунель, по якому потяги курсуватимуть один над одним.
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