Атомна енергетика оклигується від останнього ракетного удару

06 декабря 2024 | 12:22

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що три українські атомні електростанції значною мірою відновили виробництво електроенергії після різкого його скорочення минулого тижня, застосованого як запобіжний крок через атаки на енергосистему.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ

Зазначається, що з дев’яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській і Південноукраїнській АЕС вісім зараз працюють, а один зупинений. Протягом останнього тижня більшість із них поступово наростили потужність після масованого удару Росії 28 листопада по електричній інфраструктурі, однак деякі зовнішні лінії електропередачі залишаються відключеними.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує безпечне живлення за межами майданчика, є важливою для забезпечення ядерної безпеки на діючих АЕС України, які є життєво важливими для виробництва електроенергії, необхідної країні, особливо в холодні зимові місяці. Оператори продемонстрували значну стійкість під час і після цього останнього періоду нестабільності мережі, щоб ці станції могли підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після минулого тижневого скорочення виробництва", – наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.