Купити квиток на Укрзалізницю стане легше

12 декабря 2024 | 11:24

Правоохранители по итогам обысков сообщили о подозрении 10 сотрудникам «Укрзализныци». Их подозревают в участии в преступной организации. По данным следствия, они зарабатывали миллионы на билетах на поезда международного сообщения — продавали их по 300-500 евро. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что организовал «бизнес на билетах» председатель Первичной профсоюзной организации Вагонного участка станции Киев-Пассажирский филиала «Пассажирская компания». Он привлек к своей деятельности заместителя начальника этого участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения. Все участники махинаций систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, а также свободные места. Их продавали по цене в 300-500 евро при официальной стоимости билета на поезд Киев-Варшава — 3700 гривен. Деньги пассажиры платили «на руки» начальникам поездов или проводникам международного направления. Кроме того, до введения «Укрзализныцей» системы верификации пассажиров через «Дія.Підпис», участники схемы выкупали билеты с целью их дальнейшей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления. По указанным схемам продавали билеты на поезда №67/68 Киев-Варшава, №19/20 Киев-Хелм, №119/120 Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, №23/24 Киев-Хелм, №89/90 Киев-Перемышль, №351/352 Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения. Достоверно известно, что такая схема действовала с января по июнь 2024 года. Полученные деньги участники схемы делили между собой. По предварительным подсчетам, в результате неучтенной продажи билетов компания «Укрзализныця» потеряла более 73 миллионов прибыли. В ходе более 80 обысков правоохранители изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 миллионов, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и тому подобное. Следственные действия продолжаются. Участников схемы подозревают по нескольким статья Уголовного кодекса. ч. 1, 2 и 3 ст. 255 УК Украины (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В сообщении не указаны имена фигурантов. По данным СМИ, теневым куратором схемы был Иван Супруненко — председатель первичной профсоюзной организации, бывший начальник резерва проводников.



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