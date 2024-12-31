|
Маск чудит
31 декабря 2024 | 14:04
Миллиардер Илон Маск сменил имя своего профиля в принадлежащей ему соцсети X на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus), а в качестве аватара поставил картинку с интернет-персонажем лягушонком Пепе
также читайте
[28.12.2024]
[27.12.2024]
[20.12.2024]
[19.12.2024]
|
по теме
Японские корпорации бьют финансовые рекорды
30. 12. 2024 | 12:49
РИА-новости сообщает о смерти драгдилера в Украине
29. 12. 2024 | 21:32
Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.
"Пошлины Трампа" ударят по мировой экономике
29. 12. 2024 | 09:27
Половина українських біженців в Норвегії не хочуть повертатися
29. 12. 2024 | 08:41
Майже половина (47%) всіх українських біженців, які проживають у Норвегії кажуть, що не повернуться в Україну, навіть якщо війна закінчиться, свідчать результати опитування.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»