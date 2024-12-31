Маск чудит

Президент України Віктор Ющенко та найвища людина в світі українець Леонід Стадник (зріст 2,53 м) у дворі Секретаріату Президента України, в Києві, в понеділок, 24 березня 2008 р. Президент України Віктор Ющенко передав Леоніду Стаднику спеціально адаптований під нього автомобіль марки «Шевроле». Кілька місяців тому Леонід Стадник звернувся до Президента з проханням про спеціальний автомобіль. Глава держави спрямував своє доручення керівництву ЗАТ «ЗАЗ». Під розміри Л. Стадника адаптовано салон авто і сидіння пасажира. Віктор Ющенко особисто сів за кермо і проїхав разом з Леонідом Стадником площею перед Секретаріатом. Фото Миколи Лазаренка

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