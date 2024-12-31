ТЕМА

Маск чудит

31 декабря 2024 | 14:04


Миллиардер Илон Маск сменил имя своего профиля в принадлежащей ему соцсети X на "Кекиус Максимус" (Kekius Maximus), а в качестве аватара поставил картинку с интернет-персонажем лягушонком Пепе

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Президент України Віктор Ющенко та найвища людина в світі українець Леонід Стадник (зріст 2,53 м) у дворі Секретаріату Президента України, в Києві, в понеділок, 24 березня 2008 р. Президент України Віктор Ющенко передав Леоніду Стаднику спеціально адаптований під нього автомобіль марки «Шевроле». Кілька місяців тому Леонід Стадник звернувся до Президента з проханням про спеціальний автомобіль. Глава держави спрямував своє доручення керівництву ЗАТ «ЗАЗ». Під розміри Л. Стадника адаптовано салон авто і сидіння пасажира. Віктор Ющенко особисто сів за кермо і проїхав разом з Леонідом Стадником площею перед Секретаріатом. Фото Миколи Лазаренка
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 