Российского триколора в английском регби не будет!

09 января 2025 | 09:07

Английский регбийный клуб "Глостер" запретил своему российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить на форму флаг РФ.

Россиянин вышел на игру чемпионата в форме с небольшой нашивкой в виде триколора, после чего клуб начали критиковать в соцсетях.

Администрация "Глостера" после этого заявила, что поддерживает санкции в связи с украинским конфликтом и приносит извинения.

Вместе с тем в клубе отметили, что заявляют о "неприятии всех форм расизма". Но наносить свой флаг на футболку дальше смогут все игроки, кроме Готовцева.