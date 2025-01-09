ТЕМА

Российского триколора в английском регби не будет!

09 января 2025 | 09:07

Английский регбийный клуб "Глостер" запретил своему российскому игроку Кириллу Готовцеву наносить на форму флаг РФ.


Россиянин вышел на игру чемпионата в форме с небольшой нашивкой в виде триколора, после чего клуб начали критиковать в соцсетях.

Администрация "Глостера" после этого заявила, что поддерживает санкции в связи с украинским конфликтом и приносит извинения.

Вместе с тем в клубе отметили, что заявляют о "неприятии всех форм расизма". Но наносить свой флаг на футболку дальше смогут все игроки, кроме Готовцева.



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