ТЕМА

Берлин не желает тратиться на войну

09 января 2025 | 09:18

Берлин считает нереалистичным увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП, как предлагает Трамп, заявил вице-канцлер Роберт Хабек.


Увеличить военные расходы до 3,5%, по мнению Хабека, более реально, но и то эта мера должна быть временной.

Напомним: Трамп грозит выходом США из НАТО, если Европа не будет тратить на оборону больше.



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