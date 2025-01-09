Берлин не желает тратиться на войну

09 января 2025 | 09:18

Берлин считает нереалистичным увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП, как предлагает Трамп, заявил вице-канцлер Роберт Хабек.

Увеличить военные расходы до 3,5%, по мнению Хабека, более реально, но и то эта мера должна быть временной.

Напомним: Трамп грозит выходом США из НАТО, если Европа не будет тратить на оборону больше.