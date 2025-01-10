ТЕМА

Зустріч Трампа з путіним вже готують

10 января 2025 | 11:33

"Путін хоче зустрітися, він заявляв про це навіть публічно, і ми повинні покласти край цій війні", - cказав Дональд Трамп.


Він додав, що підготовка зустрічі триває, але дати такої зустрічі не назвав.

Водночас представники обраного президента США уже визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, але обіцяють продовжувати підтримку країни



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