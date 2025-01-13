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Вже цього року інженерів МЕТА середнього рівню замінить ШІ
13 января 2025 | 14:17
Марк Цукерберг, засновник Meta, сміливо передбачив, що до 2025 року штучний інтелект досягне рівня, коли зможе програмувати на рівні інженерів середнього рівня, пише AI4Future.
У світі, де технології розвиваються зі стрімкою швидкістю, ця заява дає уявлення про майбутнє, де ШІ стане невід’ємною частиною інженерних команд, а не просто інструментом для розробників.
Під час нещодавньої технічної конференції Цукерберг поділився своїм баченням, припустивши, що невдовзі ШІ зможе виконувати значну частину кодування, яке наразі виконують люди. Якщо ШІ зможе писати код на рівні інженерів середнього рівня, це матиме далекосяжні наслідки, зокрема можливість автономного управління проєктами з розробки програмного забезпечення — від концепції до впровадження.
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